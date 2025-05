Giunti a Lampedusa 670 migranti

migranti sono approdati nelle ultime 24 ore a Lampedusa. Dieci barconi, partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Frontex. Uno, invece, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49 persone, è riuscito ad arrivare direttamente sull'isola. In serata l'hotspot era arrivato ad ospitare 765 migranti. 580 persone sono state trasferite. 🔗 8.14 670sono approdati nelle ultime 24 ore a. Dieci barconi, partiti dalla Libia, sono stati soccorsi dalle motovedette di Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza e Frontex. Uno, invece, salpato da Monastir in Tunisia, con a bordo 49 persone, è riuscito ad arrivare direttamente sull'isola. In serata l'hotspot era arrivato ad ospitare 765. 580 persone sono state trasferite. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

