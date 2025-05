Giulia travolta da un pirata della strada | “Danni da pagare e auto da rottamare Io ferita lui a piede libero”

auto su cui sta viaggiando Giulia Sorrentino viene travolta. A più di due mesi di distanza il responsabile non è ancora stato identificato. Sorrentino, invece, è rimasta ferita e costretta a rottamare l'auto e a pagare i danni. La lettera di denuncia della lettrice a Fanpage.it. 🔗 È il 22 febbraio 2025 quando l'su cui sta viaggiandoSorrentino viene. A più di due mesi di distanza il responsabile non è ancora stato identificato. Sorrentino, invece, è rimastae costretta al'e ai danni. La lettera di denuncialettrice a Fanpage.it. 🔗 Fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

Voleva soccorrere un animale ferito, 20enne travolta e uccisa mentre attraversa la strada: è caccia al pirata della strada - Voleva soccorrere un animale ferito la ragazza di 20 anni morta la notte scorsa, alle 2.30 circa, dopo essere stata travolta da un’auto pirata a Lurago Marinone, in provincia di Como. La ragazza era in auto con il suo fidanzato, quando hanno deciso di accostare dopo aver visto un animale ferito sull’asfalto, probabilmente investito poco prima. Nel tentativo di raggiungere l’animale per capire se fosse ancora vivo, la ragazza ha attraversato la strada. 🔗open.online

Aiutava un animale ferito in strada, la 20enne travolta da un pirata alla guida col piede ingessato: arrestato nel suo letto, aveva bevuto - Quando sono arrivati i carabinieri per arrestarlo, stava tranquillamente dormendo nel suo letto il 43enne accusato di aver investito e ucciso una 20enne a Lurago Marinone, in provincia di Como. L’uomo si sarebbe messo alla guida con un piede ingessato. In più aveva bevuto prima di guidare: il suo tasso alcolemico è risultato pari a 1,49 mg per litro. Dopo l’incidente, il 43enne se ne sarebbe tornato nel suo appartamento per riposare. 🔗open.online

Como, 20enne travolta e uccisa nella notte: arrestato pirata della strada - È stato identificato e arrestato questa mattina, sabato 29 marzo, l’automobilista che, dopo aver travolto e ucciso, la notte scorsa, una ragazza di 20 anni in provincia di Como, era scappato. L’uomo dovrà ora rispondere di omicidio stradale, di omissione di soccorso e di simulazione di reato. È stato identificato e arrestato questa mattina, sabato 29 marzo, l’automobilista che, dopo aver travolto e ucciso una ragazza di 20 anni a Lurago Marinone, in provincia di Como è scappato senza prestare soccorso. 🔗dayitalianews.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Giulia, travolta da un pirata della strada: Danni da pagare e auto da rottamare. Io ferita, lui a piede libero; «Io, travolta da un pirata della strada. Milano mi ha lasciata sola, il responsabile è a piede libero»; Travolta e uccisa da auto pirata a Lurago Marinone a Como, 20enne stava soccorrendo un animale ferito; Como, soccorre un animale in strada: 20enne travolta e uccisa | Arrestato poco dopo il pirata, positivo all'alcoltest e con un piede ingessato. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giulia, travolta da un pirata della strada: “Danni da pagare e auto da rottamare. Io ferita, lui a piede libero” - È il 22 febbraio 2025 quando l’auto su cui sta viaggiando Giulia Sorrentino viene travolta. A più di due mesi di distanza il responsabile non è ancora stato identificato. Sorrentino, invece, è rimasta ... 🔗fanpage.it

Ventenne travolta e uccisa da pirata della strada, l’uomo arrestato era ubriaco e aveva un piede ingessato - Una ragazza di 20 anni è stata investita e uccisa da un pirata della strada. È tutto avvenuto intorno alle 2.30 a Limido Comasco, al confine con Lurago Marinone (Como). La ragazza era con il fidanzato ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Travolta da pirata della strada: "Ho demolito l'auto perché i danni erano troppi. Io ferita, lui a piede libero" - Il racconto e l'appello: "Rimasta chiusa dentro una macchina distrutta, mentre la gente fuori restava a guardare. In una città che promette sicurezza, nessuno dovrebbe restare solo tra il silenzio e l ... 🔗milanotoday.it