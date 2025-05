Giulia Tramontano esce il libro della sorella Chiara | Non accetto una vita senza di te

libro per te". Con queste parole Chiara Tramontano, sorella di Giulia, annuncia su Instagram l'uscita il prossimo 13 maggio di un volume dedicato alla storia della 29enne, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio del 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado a Milano. Sulla copertina del libro edito da Cairo e dal titolo 'Non smetterò mai di cercarti', una foto delle due sorelle insieme.Il fratello di Giulia Tramontano: “Manchi ogni giorno, saresti stata una mamma fantastica. A mia figlia ho dato il tuo nome”"Cara Giulia, oggi sarebbe stato il tuo compleanno", scrive Chiara. 🔗 Ilgiorno.it - Giulia Tramontano, esce il libro della sorella Chiara: “Non accetto una vita senza di te” Milano – "Ho passato due anni a cercare risposte, a immaginare altri finali, a ricostruire pezzi di te per non crollare. Poi ho scelto di raccontare tutto, mettendomi a nudo e scrivendo unper te". Con queste paroledi, annuncia su Instagram l'uscita il prossimo 13 maggio di un volume dedicato alla storia29enne, incinta al settimo mese, uccisa il 27 maggio del 2023 dal fidanzato Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo in primo grado a Milano. Sulla copertina deledito da Cairo e dal titolo 'Non smetterò mai di cercarti', una foto delle due sorelle insieme.Il fratello di: “Manchi ogni giorno, saresti stata una mamma fantastica. A mia figlia ho dato il tuo nome”"Cara, oggi sarebbe stato il tuo compleanno", scrive. 🔗 Ilgiorno.it

