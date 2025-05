Notizieaudaci.it - Giulia De Lellis incinta: l’annuncio social con Tony Effe, le foto del pancione e il nome scelto

La conferma dopo le polemiche:rompe il silenzio sulla gravidanzaDopo giorni di voci insistenti e scatti rubati pubblicati da un noto settimanale,Deha confermato ciò che molti sospettavano: è. L’influencer e imprenditrice romana hadi condividere la notizia in prima persona attraverso un post su Instagram, pubblicando alcune tenerein cui mostra ilaccanto al compagno.Le prime immagini della gravidanza: tra polaroid e messaggi dolciIl post, carico di emozione, include scatti intimi che ritraggonoin dolce attesa: tra questi, alcune polaroid che mettono in evidenza le rotondità della futura mamma e altre che mostrano la coppia visibilmente felice. Non mancano dettagli affettuosi: nella didascalia,scrive “Le tue ragazze”, taggando, lasciando intendere che la coppia aspetta una bambina. 🔗 Notizieaudaci.it