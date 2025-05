Giulia De Lellis incinta di Tony Effe sarà una femminuccia | ecco il nome scelto e le prime foto del pancione

Giulia De Lellis svela la gravidanza su Instagram Giulia De Lellis è incinta di Tony Effe. L'influencer ha ufficializzato la notizia su Instagram dopo diverse indiscrezioni e dopo alcuni scatti che immortalavano forme sospette. I due aspettano una femminuccia e hanno rivelato il nome. Giulia 🔗Ilgiornaleditalia.it Ilgiornaleditalia.it - Giulia De Lellis incinta di Tony Effe, sarà una femminuccia: ecco il nome scelto e le prime foto del pancione Desvela la gravidanza su InstagramDedi. L'influencer ha ufficializzato la notizia su Instagram dopo diverse indiscrezioni e dopo alcuni scatti che immortalavano forme sospette. I due aspettano unae hanno rivelato il

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giulia De Lellis è incinta! L’indizio che spegne ogni dubbio - Dopo settimane di rumors e speculazioni, arriva la conferma indiretta. Le prime foto del pancino e una storia d’amore che continua più forte che mai I fan avevano sospettato da tempo, ma ora la conferma è arrivata, seppur in modo discreto: Giulia De Lellis e Tony Effe stanno aspettando un bambino! Le prime immagini che svelano il pancino di Giulia sono arrivate direttamente dai social, e anche se non c’è ancora una dichiarazione ufficiale, le foto parlano chiaro. 🔗361magazine.com

Giulia De Lellis è incinta, le prime foto del pancione: «Lei e Tony Effe genitori in autunno» - Giulia De Lellis è incinta. A confermare la notizia della gravidanza, dopo settimane di rumors, è il magazine Chi, che sui social ha pubblicato la prima foto dell’influencer con il pancione. De Lellis e il suo compagno, il trapper Tony Effe, sono stati immortalati durante un weekend a Villa D’Este. E il settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra non avere dubbi: «In autunno diventeranno genitori». 🔗open.online

“Giulia De Lellis è incinta”, “Chi” pubblica le foto del pancino e l’influencer insorge - Da settimane ormai si vocifera che Giulia De Lellis, legata a Tony Effe, sia incinta. Il settimanale “Chi” esce in […] Continua a leggere “Giulia De Lellis è incinta”, “Chi” pubblica le foto del pancino e l’influencer insorge su Perizona.it 🔗perizona.it

Su questo argomento da altre fonti

Giulia De Lellis e Tony Effe confermano la gravidanza, aspettano Priscilla; Giulia De Lellis incinta, Signorini tagliente: “arrabbiata perché non ha potuto annunciarlo coi suoi sponsor”; Signorini duro contro Giulia De Lellis incinta: “Dispiaciuta per gli sponsor”; Giulia De Lellis incinta: la bambina si chiamerà Priscilla. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giulia De Lellis incinta, Alfonso Signorini: «Incavolata per lo scoop perché non ha potuto dare l'annuncio con i suoi sponsor» - Dopo che il settimanale Chi ha lanciato lo scoop sulla gravidanza di Giulia De Lellis – corredata da foto che non lasciavano spazio ... 🔗msn.com

È ufficiale, Giulia De Lellis è incinta: l'annuncio social svela il sesso - Giulia De Lellis è incinta del primo figlio con Tony Effe. Dopo giorni di segnalazioni, pettegolezzi e speculazioni, l'influencer ha deciso di annunciare la notizia con un tenero post sul suo profilo ... 🔗msn.com

Giulia De Lellis è incinta, la dedica social a Tony Effe: «Le tue ragazze». Ecco come si chiamerà la bimba - Giulia De Lellis è incinta e a confermarlo è proprio lei con degli scatti pubblicati su Instagram. Ma non è la sola: anche il compagno e futuro papà ... 🔗msn.com