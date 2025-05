Giulia De Lellis e Tony Effe rompono il silenzio sulla gravidanza il trapper travolto con le mani in faccia | l’annuncio social e quale nome hanno scelto

Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano una bambina. La coppia ha condiviso la notizia con i propri follower su Instagram, mettendo fine a un periodo di gossip e indiscrezioni sempre più insistenti, scatenato da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui l’influencer appariva con il pancione ben visibile. Lei ha postato teneri scatti che la ritraggono in dolce attesa, mentre il cantante ha preferito un tono ironico, condividendo foto in cui è alle prese con pannolini e banconote. Visualizza questo post su Instagram Il nome della figlia di Tony Effe e De Lellis A sorprendere i fan è stata anche la rivelazione del nome della piccola: Priscilla. 🔗 Dopo settimane di voci, apparenti smentite e scatti rubati, è arrivata la conferma ufficiale:Deaspettano una bambina. La coppia ha condiviso la notizia con i propri follower su Instagram, mettendo fine a un periodo di gossip e indiscrezioni sempre più insistenti, scatenato da alcune foto pubblicate dal settimanale Chi, in cui l’influencer appariva con il pancione ben visibile. Lei ha postato teneri scatti che la ritraggono in dolce attesa, mentre il cantante ha preferito un tono ironico, condividendo foto in cui è alle prese con pannolini e banconote. Visualizza questo post su Instagram Ildella figlia die DeA sorprendere i fan è stata anche la rivelazione deldella piccola: Priscilla. 🔗 Open.online

Approfondimenti da altre fonti

Giulia De Lellis, la verità sull’addio a Tony Effe: “Spettacolo raccapricciante” - Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa. 🔗dilei.it

La dolce vita di Giulia De Lellis e Tony Effe tra amore e sogni - Scopriamo la romantica fuga alle Maldive della coppia e i loro piani per il futuro. Leggi tutto Giulia De Lellis e Tony Effe: amore alle Maldive e progetti futuri su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? La verità dietro le voci sulla crisi di coppia - Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Le indiscrezioni che fanno sognare i fan Negli ultimi giorni, il gossip italiano si è acceso attorno alla coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo che alcuni rumors li davano in crisi. Ma la verità potrebbe essere ben diversa, se non addirittura sorprendente: secondo gli influencer esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’influencer romana potrebbe essere in dolce attesa. 🔗notizieaudaci.it

Ne parlano su altre fonti

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: l’annuncio sui social; Giulia De Lellis e Tony Effe confermano la gravidanza, aspettano Priscilla; È ufficiale: Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori. Ecco il nome e il sesso del bebé in arrivo!; Tony Effe papà, arriva la conferma: la figlia si chiamerà Priscilla. 🔗Cosa riportano altre fonti

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: svelato sesso e nome del bebè in arrivo - È tutto vero: Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori. A confermare la notizia lanciata dal settimanale Chi e che aveva già fatto il giro del web è stata la stessa coppia. Che ha vol ... 🔗iodonna.it

Giulia De Lellis è incinta, la dedica social a Tony Effe: «Le tue ragazze». Ecco come si chiamerà la bimba - Giulia De Lellis è incinta e a confermarlo è proprio lei con degli scatti pubblicati su Instagram. Ma non è la sola: anche il compagno e futuro papà ... 🔗msn.com

È ufficiale, Giulia De Lellis è incinta: l'annuncio social svela il sesso - Giulia De Lellis è incinta del primo figlio con Tony Effe. Dopo giorni di segnalazioni, pettegolezzi e speculazioni, l'influencer ha deciso di annunciare la notizia con un tenero post sul suo profilo ... 🔗msn.com