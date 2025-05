Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori | pioggia di auguri da Chiara Ferragni a Stefano De Martino

Giulia De Lellis ha confermato la notizia: lei e Tony Effe sono in attesa del loro primo figlio. Sui social sono tanti tantissimi i volti noti a fare le congratulazioni ai due neo genitori. 🔗 Comingsoon.it - Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: pioggia di auguri, da Chiara Ferragni a Stefano De Martino Deha confermato la notizia: lei esono in attesa del loro primo figlio. Sui social sono tanti tantissimi i volti noti a fare le congratulazioni ai due neo. 🔗 Comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Giulia De Lellis, la verità sull’addio a Tony Effe: “Spettacolo raccapricciante” - Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa. 🔗dilei.it

La dolce vita di Giulia De Lellis e Tony Effe tra amore e sogni - Scopriamo la romantica fuga alle Maldive della coppia e i loro piani per il futuro. Leggi tutto Giulia De Lellis e Tony Effe: amore alle Maldive e progetti futuri su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? La verità dietro le voci sulla crisi di coppia - Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Le indiscrezioni che fanno sognare i fan Negli ultimi giorni, il gossip italiano si è acceso attorno alla coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo che alcuni rumors li davano in crisi. Ma la verità potrebbe essere ben diversa, se non addirittura sorprendente: secondo gli influencer esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’influencer romana potrebbe essere in dolce attesa. 🔗notizieaudaci.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: nell’annuncio svelati il sesso (e il nome) del bebé; Giulia De Lellis incinta: la bambina si chiamerà Priscilla; Chiara Ferragni commenta la gravidanza di Giulia De Lellis, incinta di Tony Effe: in che rapporti è con la coppia; Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: l’annuncio sui social. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: pioggia di auguri, da Chiara Ferragni a Stefano De Martino - Giulia De Lellis ha confermato la notizia: lei e Tony Effe sono in attesa del loro primo figlio. Sui social sono tanti tantissimi i volti noti a fare le congratulazioni ai due neo genitori. 🔗comingsoon.it

Tony Effe e Giulia De Lellis presto genitori: il gesto del rapper per la figlia ha emozionato i fan - Tony Effe e Giulia De Lellis saranno presto genitori di una bambina e il rapper ha già deciso come festeggiare l'arrivo della piccola. Ecco il gesto che ha emozionato i fan! 🔗msn.com

Giulia De Lellis in dolce attesa, Tony Effe si tatua sul volto il nome della bimba “Priscilla” - Il mondo del gossip italiano è in fermento: Giulia De Lellis e Tony Effe hanno annunciato sui rispettivi profili social ... 🔗tuttosulgossip.it