Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori arriva l’annuncio ufficiale | è una femmina e si chiamerà Priscilla

Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno presto genitori. L’influencer e il rapper, infatti, dopo settimane di indiscrezioni hanno confermato la gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono insieme al suo compagno ma soprattutto con il pancione in bella vista, l’influencer ha confermato i numerosi rumors che la volevano incinta e al terzo mese di gravidanza. “Le tue ragazze” ha scritto Giulia De Lellis sul suo profilo anticipando, dunque, il sesso della nascitura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia De Lellis (@GiuliadeLellis103)Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato lo stesso Tony Effe. Il rapper, infatti, ha pubblicato anche lui sui social una serie di foto che lo ritraggono sommerso dai pannolini e in compagnia dell’influencer aggiungendo un dettaglio non da poco, ovvero il nome della loro bambina. 🔗 Tpi.it - Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori, arriva l’annuncio ufficiale: è una femmina e si chiamerà Priscilla Adesso non ci sono più dubbi:Dediventeranno. L’influencer e il rapper, infatti, dopo settimane di indiscrezioni hanno confermato la gravidanza dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Con una serie di scatti postati sul suo profilo Instagram, che la ritraggono insieme al suo compagno ma soprattutto con il pancione in bella vista, l’influencer ha confermato i numerosi rumors che la volevano incinta e al terzo mese di gravidanza. “Le tue ragazze” ha scrittoDesul suo profilo anticipando, dunque, il sesso della nascitura. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daDe(@de103)Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato lo stesso. Il rapper, infatti, ha pubblicato anche lui sui social una serie di foto che lo ritraggono sommerso dai pannolini e in compagnia dell’influencer aggiungendo un dettaglio non da poco, ovvero il nome della loro bambina. 🔗 Tpi.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulia De Lellis, la verità sull’addio a Tony Effe: “Spettacolo raccapricciante” - Giulia De Lellis e Tony Effe sono ancora una coppia? Su di loro si è scritto tanto e, spesso, in maniera totalmente errata. Basti ricordare il caso delle rose a Sanremo 2025. Qualcuno pensava che il cantante fosse pronto alla proposta di matrimonio, con un maxi regalo floreale. È stato poi il diretto interessato a smentire il tutto. E ora? Per alcuni si sarebbero lasciati ma la verità è ben diversa. 🔗dilei.it

La dolce vita di Giulia De Lellis e Tony Effe tra amore e sogni - Scopriamo la romantica fuga alle Maldive della coppia e i loro piani per il futuro. Leggi tutto Giulia De Lellis e Tony Effe: amore alle Maldive e progetti futuri su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori? La verità dietro le voci sulla crisi di coppia - Giulia De Lellis incinta di Tony Effe? Le indiscrezioni che fanno sognare i fan Negli ultimi giorni, il gossip italiano si è acceso attorno alla coppia formata da Giulia De Lellis e Tony Effe, dopo che alcuni rumors li davano in crisi. Ma la verità potrebbe essere ben diversa, se non addirittura sorprendente: secondo gli influencer esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica, l’influencer romana potrebbe essere in dolce attesa. 🔗notizieaudaci.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giulia De Lellis incinta con Tony Effe presto genitori: sesso e nome figlio/ Lei stizzita ma cresce il rumor; Giulia De Lellis e Tony Effe presto genitori: l’annuncio sui social; Giulia De Lellis conferma la gravidanza, sui social le foto del pancione e la dedica a Tony Effe: Le tue ragazze; Tony Effe presto papà, la conferma di Giulia De Lellis: si chiamerà Priscilla. C’è già il corredino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Tony Effe, Giulia De Lellis conferma la gravidanza. La dedica su Instagram: «Le tue ragazze» - Giulia De Lellis conferma di essere incinta con un post su Instagram e rivela che aspetta una bambina. Poche parole, solo qualche scatto inequivocabile. Una foto di uno shooting tutto in rosa con un.. 🔗ilmessaggero.it

Giulia De Lellis è incinta, lei e Tony Effe presto genitori: «Le tue ragazze». E svelano il nome della bimba - Giulia De Lellis è incinta e a confermarlo è proprio lei con degli scatti pubblicati su Instagram. Ma non è la sola: anche ... 🔗msn.com

Giulia De Lellis conferma la gravidanza, sui social le foto del pancione e la dedica a Tony Effe: “Le tue ragazze” - Giulia De Lellis ha annunciato la sua gravidanza dopo il caso creatosi pochi giorni fa, quando il settimanale Chi aveva anticipato la notizia, sollevando ... 🔗fanpage.it