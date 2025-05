Superguidatv.it - Giulia De Lellis e Tony Effe diventeranno genitori: “Mamma e papà di Priscilla”

De Lellis e Tony Effe hanno annunciato che presto diventeranno genitori. È infatti arrivata la conferma ufficiale da parte della coppia che ha già scelto il nome della piccola. Con due post, uno sul profilo di Giulia De Lellis, e l'altro su quello di Tony Effe, la coppia ha ufficializzato di aspettare un bebè. Il sesso è già noto così come il nome: si tratta di una femminuccia che si chiamerà Priscilla. È stato il rapper a scriverlo in un post sui social accompagnato da tante foto che lo ritraggono con la sua dolce metà e non solo. Tony Effe appare immerso tra pannolini, pulloverino e scarpette già di marca, ciucci e soldi. Non mancano dei teneri scatti, con il pancino già in evidenza, di lui con Giulia De Lellis.