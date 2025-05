Giulia De Lellis dà l’annuncio | è incinta di Tony Effe E rivela il sesso

Giulia De Lellis a New York per lavoro: soggiorna nell’hotel di lusso da oltre 4mila euro a notte - Giulia De Lellis è volata a New York per lavoro e ne ha approfittato per soggiornare in uno degli hotel a 5 stelle più famosi della città: ecco qual è e quali sono i prezzi per una notte.Continua a leggere 🔗fanpage.it

La risposta di Giulia De Lellis alle voci di gravidanza lanciate da Chi. «Non rompete le pal**» – Il video - «Invece di rompere le palle con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?». Con queste parole l’influencer Giulia De Lellis, commenta il gossip sulla sua presunta gravidanza, avuta con il compagno e trapper Tony Effe e rilanciata, con tanto di scatti paparazzati, da Chi. De Lellis non chiarisce, giustamente, ma difende a modo suo il suo diritto alla riservatezza. 🔗open.online

Giulia De Lellis incinta, le prime foto del pancione: “In autunno nascerà il figlio che aspetta da Tony Effe” - Giulia De Lellis è incinta. Aspetta il primo figlio da Tony Effe. Pubblicate le prime foto del pancione: "In autunno diventeranno genitori".Continua a leggere 🔗fanpage.it

