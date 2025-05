Giulia De Lellis contro Alfonso Signorini lui risponde | Proprio lei si appella alla privacy

Giulia De Lellis si è arrabbiata, ma Alfonso Signorini ha risposto per le righe, sottolineandone l'incoerenza

Signorini duro contro Giulia De Lellis incinta: “Dispiaciuta per gli sponsor” - Alcuni giorni fa la bomba è stata lanciata: Giulia De Lellis paparazzata con un pancino che non lascia molto spazio all’immaginazione. E da lì, il fuoco: l’influencer, regina dei social e delle sponsorizzazioni, ha sbottato con stile su Instagram. Aurora Ramazzotti le ha dato ragione. Ma la vera miccia è arrivata quando Alfonso Signorini, ex timoniere proprio di Chi, ha deciso di dire la sua. E lo ha fatto senza peli sulla lingua, durante il podcast Boom di Grazia Sambruna. 🔗dilei.it

