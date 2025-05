Giulia De Lellis conferma la gravidanza | Tony Effe le tue ragazze

Giulia De Lellis ha finalmente annunciato la sua gravidanza: aspetta una bambina da Tony Effe. Sì, l’influencer ha confermato anche che è in attesa di una femminuccia, come si vociferava da giorni. La piccola nascerà in autunno, tra ottobre e novembre.Giulia De Lellis incinta di Tony EffeGiulia De Lellis ha scelto di annunciare la sua gravidanza sui social, da sempre il suo mondo. Un annuncio arrivato dopo le foto del settimanale Chi che hanno sollevato un vero e proprio caso.L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha infatti preso bene la scelta della redazione di pubblicare le foto del suo pancino. Una reazione contestata però da Alfonso Signorini, direttore editoriale del magazine, che non ha esitato a lanciare qualche frecciatina di troppo alla De Lellis che, invece, ha trovato il sostegno di Aurora Ramazzotti. 🔗 Dilei.it - Giulia De Lellis conferma la gravidanza: “Tony Effe, le tue ragazze” Con alcuni scatti pubblicati sui social,Deha finalmente annunciato la sua: aspetta una bambina da. Sì, l’influencer hato anche che è in attesa di una femminuccia, come si vociferava da giorni. La piccola nascerà in autunno, tra ottobre e novembre.Deincinta diDeha scelto di annunciare la suasui social, da sempre il suo mondo. Un annuncio arrivato dopo le foto del settimanale Chi che hanno sollevato un vero e proprio caso.L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha infatti preso bene la scelta della redazione di pubblicare le foto del suo pancino. Una reazione contestata però da Alfonso Signorini, direttore editoriale del magazine, che non ha esitato a lanciare qualche frecciatina di troppo alla Deche, invece, ha trovato il sostegno di Aurora Ramazzotti. 🔗 Dilei.it

