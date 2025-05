Giulia De Lellis conferma la gravidanza sui social le foto del pancione e la dedica a Tony Effe | “Le tue ragazze”

Giulia De Lellis ha annunciato la sua gravidanza dopo il caso creatosi pochi giorni fa, quando il settimanale Chi aveva anticipato la notizia, sollevando polemiche da parte di chi ha ritenuto la scelta come una mancanza di rispetto nei confronti della futura mamma. Su Instagram, gli scatti insieme a Tony Effe e una dedica rivolta a lui: "Le tue ragazze". 🔗 Deha annunciato la suadopo il caso creatosi pochi giorni fa, quando il settimanale Chi aveva anticipato la notizia, sollevando polemiche da parte di chi ha ritenuto la scelta come una mancanza di rispetto nei confronti della futura mamma. Su Instagram, gli scatti insieme ae unarivolta a lui: "Le tue ragazze". 🔗 Fanpage.it

Giulia De Lellis è di nuovo protagonista del gossip per la sua possibile gravidanza. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune immagini che lascerebbero pochi dubbi, ma la diretta interessata ha scelto di non confermare la notizia. Con un video su Instagram, Giulia ha liquidato la questione con parole dure ma lucide, evitando smentite dirette.

Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, e Giulia De Lellis diventeranno genitori. L'annuncio è arrivato proprio dagli stessi interessati e ovviamente a mezzo social. Su Instagram. A confermarlo, dopo aver più volte smentito seccamente nei giorni scorsi, è stata Giulia De Lellis. Tony Effe ha poi rilanciato le stories della compagna, aggiungendo l'emoji di un fiocco rosa che svela quindi il sesso della nascitura.

Giulia De Lellis aspetta un bambino: la notizia, già vociferata nelle scorse settimane, è stata ufficialmente confermata dal settimanale Chi. La rivista ha immortalato l'influencer con un pancino sospetto durante una giornata rilassante al golf insieme al compagno Tony Effe, rapper e futuro papà. Già lo scorso 8 aprile 2025 l'esperto di gossip Alessandro Rosica aveva anticipato la gravidanza di Giulia De Lellis su Instagram, rivelando che la coppia

