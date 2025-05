Giulia De Lellis conferma la gravidanza e taggando Tony Effe svela il sesso del bebè

Tgcom24.mediaset.it - Giulia De Lellis conferma la gravidanza e taggando Tony Effe svela il sesso del bebè Con una serie di scatti social, condivisi anche dal rapper, la coppia annuncia l'arrivo della loro prima figlia 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Giulia De Lellis conferma la gravidanza? Forti parole dopo i gossip - Giulia De Lellis è di nuovo protagonista del gossip per la sua possibile gravidanza. Il settimanale Chi ha pubblicato alcune immagini che lascerebbero pochi dubbi, ma la diretta interessata ha scelto di non confermare la notizia. Con un video su Instagram, Giulia ha liquidato la questione con parole dure ma lucide, evitando smentite dirette. Scopriamo cosa ha detto in un video in cui si truccava e mostrava un suo bellissimo vestito! Foto inequivocabili di Giulia De Lellis: nessuna conferma ufficiale Il primo indizio è arrivato dalle pagine del settimanale Chi, che ha pubblicato alcune foto ... 🔗anticipazionitv.it

Giulia De Lellis conferma la gravidanza: l’annuncio di Tony Effe - Dopo giorni di gossip, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno confermato che aspettano una bambina. Con un post condiviso sui rispettivi profili Instagram, l’influencer e il rapper hanno confermato la dolce attesa e svelato il nome scelto per la piccola. Una gallery tenera ma curata nei minimi dettagli: Giulia mostra il pancino, una tutina rosa, e si fa ritrarre accanto alla sua famiglia. Tony, invece, punta sull’ironia e si fa immortalare tra pannolini e banconote, già pronto a “cedere” al fascino della futura figlia. 🔗anticipazionitv.it

