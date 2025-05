Giuli | Scudetto al Napoli? Rallegra il cuore di un romano

Giuli, ai giornalisti che chiedevano un commento sul rinvio a giudizio di 31 militanti di Casapound, chiesto dalla Procura di Roma, che effettuavano il saluto romano il 7 gennaio 2024 nel corso della commemorazione ad Acca Larentia. “Ci avviamo a vedere qui a Napoli, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell’Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l’Italia e per l’Europa. Sarà qualcosa di straordinario”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che oggi ha visitato il cantiere dell’Albergo dei poveri a Napoli. Il ministro, nel sottolineare che “ogni volta che torno a Napoli è una gioia dell’anima”, ha spiegato che in questa sua prima visita alla struttura di piazza Carlo III “sto prendendo le misure dell’avanzamento di un progetto straordinario di collaborazione fra istituzioni di cui il Mic è capofila e l’impressione è ovviamente incantevole e già si vede non soltanto dai rendering: basta guardarsi intorno e vedere l’eccezionale possibilità di rigenerazione urbana, sociale e paesaggistica che questo luogo può avere per la città, ma con una dimensione nazionale ed europea”. 🔗 Anteprima24.it - Giuli: “Scudetto al Napoli? Rallegra il cuore di un romano” Tempo di lettura: 3 minuti“Concedetemi oggi di parlare soltanto di cose belle. Grazie”. Così il ministro della Cultura, Alessandro, ai giornalisti che chiedevano un commento sul rinvio a giudizio di 31 militanti di Casapound, chiesto dalla Procura di Roma, che effettuavano il salutoil 7 gennaio 2024 nel corso della commemorazione ad Acca Larentia. “Ci avviamo a vedere qui a, nelle istituzioni che sorreggono le iniziative del Comune, dell’Università, della scuola, qualcosa di gigantesco a livello di formazione, ricerca e rigenerazione che sarà un modello per l’Italia e per l’Europa. Sarà qualcosa di straordinario”. Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro, che oggi ha visitato il cantiere dell’Albergo dei poveri a. Il ministro, nel sottolineare che “ogni volta che torno aè una gioia dell’anima”, ha spiegato che in questa sua prima visita alla struttura di piazza Carlo III “sto prendendo le misure dell’avanzamento di un progetto straordinario di collaborazione fra istituzioni di cui il Mic è capofila e l’impressione è ovviamente incantevole e già si vede non soltanto dai rendering: basta guardarsi intorno e vedere l’eccezionale possibilità di rigenerazione urbana, sociale e paesaggistica che questo luogo può avere per la città, ma con una dimensione nazionale ed europea”. 🔗 Anteprima24.it

Scudetto al Napoli, Conte: “Saremmo folli se non ci pensassimo” - Tempo di lettura: 2 minuti“Saremmo dei folli se a nove giornate dalla fine, con un distacco di tre punti dalla prima, un pensiero allo scudetto non lo facessimo”. Antonio Conte, alla vigilia della gara con il Milan e quando ne mancano nove alla conclusione del campionato, lancia la sfida alla capolista Inter e ammette con chiarezza di puntare alla conquista del titolo. “Con tutti i pregi e i difetti che possiamo avere – osserva – siamo lì dove nessuno a inizio anno avrebbe immaginato che fossimo. 🔗anteprima24.it

Ministro Alessandro Giuli: «Scudetto al Napoli? Rallegra il cuore di un romano e romanista» - «Napoli non è in odore di scudetto, ma è in profumo di scudetto. Io sono romano e romanista, ma innamorato di Napoli. Sappiamo bene che in passato ci sono stati ... 🔗ilmattino.it

Giuli a Napoli: un parco per due giganti della letteratura - (Il Mattino) È stato inaugurato oggi, alla presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il nuovo percorso di visita del Parco delle Tombe di Virgilio e Leopardi a Napoli. Alla cerimonia ... 🔗informazione.it

Giuli a Napoli: un parco per due giganti della letteratura - Napoli, che sintetizza in se', nella sua cultura millenaria, quanto di piu' alto e nobile c'e' nella letteratura, nella storia della tradizione e nella cultura eterna". Cosi' il ministro della Cultura ... 🔗ilroma.net