Giugliano usava dal 2018 suolo comunale per vendita di camion | liberata area di proprietà pubblica

Liberata dalla Polizia Municipale un'area comunale in via Prolungamento Pigna a Giugliano occupata senza titolo da diversi anni. Il terreno, già inserito in un progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR, è ora disponibile per gli interventi di recupero previsti.

Liberata dalla Polizia Municipale un'area comunale in via Prolungamento Pigna a Giugliano occupata senza titolo da diversi anni. Il terreno, già inserito in un progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR, è ora disponibile per gli interventi di recupero previsti.

