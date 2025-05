Giubileo dei lavoratori Acli e Cei | La speranza viene dal lavoro

lavoro. A Roma incontro organizzato dalle Acli nei giorni del Giubileo dei lavoratori. Domani dipendenti e imprenditori insieme alla Porta Santa. Servizio di Leonardo Possati. Giubileo dei lavoratori. Acli e Cei: “La speranza viene dal lavoro” TG2000. 🔗 Tv2000.it - Giubileo dei lavoratori. Acli e Cei: “La speranza viene dal lavoro” Le sfide e le speranze che attraversano il mondo del. A Roma incontro organizzato dallenei giorni deldei. Domani dipendenti e imprenditori insieme alla Porta Santa. Servizio di Leonardo Possati.deie Cei: “Ladal” TG2000. 🔗 Tv2000.it

‘Piazze per la Prevenzione’, iniziativa Cei in occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità - (Adnkronos) – In occasione del Giubileo degli ammalati e del mondo della Sanità, le Federazioni nazionali delle professioni sociosanitarie saranno a Roma, in piazza della Chiesa Nuova e in piazza di San Salvatore in Lauro, sabato 5 aprile, dalle 10 alle 16, per incontrare i cittadini e, grazie alla presenza di numerosi professionisti, erogare prestazioni […] 🔗periodicodaily.com

Giubileo dei Lavoratori 2025: date, eventi e programma - Dopo il Giubileo degli Adolescenti e quello delle persone con Disabilità, Roma si prepara ad accogliere, dal 1°al 5 maggio, il Giubileo dei Lavoratori. "Il Santo Padre Francesco aveva stima degli imprenditori, dei quali non si stancava di elogiare la nobile vocazione, li distingueva dagli speculatori e credeva molto nella forza di cambiamento dei giovani, per questo vogliamo celebrare il Giubileo dei lavoratori e degli imprenditori come occasione di dialogo, preghiera e sinergia fra gli imprenditori che saranno presenti in questi giorni a Roma", afferma Benedetto Delle Site, presidente ... 🔗tg24.sky.it

ACLI Avellino: "Solidarietà ai lavoratori di ArcelorMittal" - Le ACLI irpine esprimono la loro solidarietà, la vicinanza e il loro sostegno ai dipendenti dello stabilimento Arcelor Mittal di Luogosano che dal prossimo luglio potrebbero trovarsi senza lavoro a causa di una inopinata ed improvvisa chiusura. “Auspichiamo una retromarcia dell’Azienda... 🔗avellinotoday.it

Lavoro: Acli, oggi convegno con Cgil, Cisl e Uil su mondo del lavoro e speranza - In occasione del Giubileo dei lavoratori, oggi, dalle ore 13,00, si terrà a Roma, presso l’Auditorium Augustinianum, a cura delle Acli, l’incontro “Mondo del lavoro, luogo di speranza”: un momento di ... 🔗agensir.it

Giubileo dei lavoratori. Don Licinio (Progetto Policoro): “Accanto ai giovani perché realizzino il proprio sogno” - “Da ‘Pellegrini di speranza’ continuiamo a metterci veramente in cammino con loro, proponiamo mete nuove o scopriamo insieme orizzonti nuovi”, spiega il coordinatore nazionale. “Policoro – osserva – è ... 🔗difesapopolo.it

Lavoro, Acli: «Anche questo 1° maggio non avremo molto da festeggiare» - Il presidente Manfredonia commenta i dati della ricerca Iref, con i dati di circa 800mila dichiarazioni anonime dei redditi fornite dai Caf. «In 10 anni aumentati del 55% i lavoratori con reddito pove ... 🔗romasette.it