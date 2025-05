Giubileo 2025 le visite guidate alle camerette di Sant' Ignazio di Loyola

Giubileo potranno visitare, gratuitamente previa prenotazione, le camerette di Sant’Ingnazio di Loyola, fondatore dei gesuiti, in piazza del Gesù sul lato destro della chiesa SS. Nome di Gesù e sarà effettuata una preghiera per papa Francesco, il primo. 🔗 Romatoday.it - Giubileo 2025, le visite guidate alle camerette di Sant'Ignazio di Loyola Domenica 4 maggio i pellegrini a Roma per ilpotranno visitare, gratuitamente previa prenotazione, ledi’Ingnazio di, fondatore dei gesuiti, in piazza del Gesù sul lato destro della chiesa SS. Nome di Gesù e sarà effettuata una preghiera per papa Francesco, il primo. 🔗 Romatoday.it

Cosa riportano altre fonti

Università Svelate 2025: UniFi si apre alla città con visite guidate nelle sedi storiche - Firenze, 19 marzo 2025 – Una preziosa occasione per scoprire tesori poco conosciuti. Domani, giovedì 20 marzo, torna “Università Svelate”, la Giornata Nazionale delle Università promossa dalla Conferenza dei Rettori Italiani, che punta a valorizzare il ruolo degli atenei nello sviluppo del Paese e nella coesione sociale. Quest'anno l'evento pone al centro il tema delle città universitarie, intese come luoghi privilegiati per la produzione e la condivisione della conoscenza, e come punti di connessione tra mondo accademico e territorio. 🔗lanazione.it

In occasione del Giubileo visite guidate in cinque chiese cittadine - Prosegue il progetto "Chiese aperte" promosso in occasione del Giubileo. A Forlì sabato 26 aprile sono cinque le chiese ad aprire nel pomeriggio dalle 15 alle 18, tra cui: la chiesa del Carmine, la chiesa della Santissima Trinità, quella di Sant'Antonio Abate in Ravaldino, quella di San Biagio e... 🔗forlitoday.it

Giubileo: a Napoli sono ben otto itinerari e anche 77 visite guidate in conventi e monasteri - La celebrazione del Giubileo a Napoli si apre con “Donne di fede, carita’ e Percorsi giubilari nei conventi e nei monasteri di Napoli “, progetto promosso e finanziato dall’Assessorato comunale al Turismo e alle Attivita’ produttive, ideato e speranza nella direzione artistica dalla professoressa Adriana Valerio, teologa e delegata arcivescovile per il laicato, in collaborazione con l’Arcidiocesi di Napoli . 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Giubileo 2025, le visite guidate alle camerette di Sant'Ignazio di Loyola; Speciale Giubileo 2025; Giubileo 2025: i percorsi del Sacro nel MuNDA; Speciale Giubileo 2025 - appuntamenti a cura della Sovrintendenza Capitolina. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ville aperte 2025: visite esclusive a 42 dimore storiche in 5 province lombarde dal 3 all’11 maggio - Dal 3 all’11 maggio 2025, Ville Aperte in Lombardia apre gratuitamente ville storiche, giardini e chiese di Milano, Monza e Brianza, Varese, Lecco e Como con visite guidate su prenotazione. 🔗gaeta.it

Al MuNDA al via i “Percorsi del Sacro” per il Giubileo 2025 - Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila (Munda) ha avviato una programmazione annuale di visite guidate Percorsi del Sacro ... 🔗laquilablog.it

Il Giubileo entra per la prima volta in un parco divertimenti: a MagicLand un’esperienza unica al mondo. - politicamentecorretto.com - Il Giubileo entra per la prima volta in un parco divertimenti: a MagicLand un’esperienza unica al mondo. 🔗politicamentecorretto.com