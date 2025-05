Gite fuori porta quasi estive | tre mete da non perdere a due passi da Novara

fuori, all'aperto: un pic nic nella natura, una passeggiata ammirando gli scorci e i panorami dei nostri laghi o un'escursione in montagna per scoprire luoghi unici e meravigliosi.Quando si avvicina il fine settimana, allora. 🔗 Novaratoday.it - Gite fuori porta... quasi estive: tre mete da non perdere a due passi da Novara Con l'arrivo di maggio e del primo caldo torna la voglia di stare, all'aperto: un pic nic nella natura, una passeggiata ammirando gli scorci e i panorami dei nostri laghi o un'escursione in montagna per scoprire luoghi unici e meravigliosi.Quando si avvicina il fine settimana, allora. 🔗 Novaratoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Pasqua e Pasquetta a Perugia: mercatini, concerti e gite fuori porta - Fine settimana lungo a Perugia in occasione di Pasqua e Pasquetta. Dal centro storico alle campagne, il calendario si presenta ricco di appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici, con attività adatte sia alle famiglie che a un pubblico giovane. In centro, da venerdì 18 a lunedì 21... 🔗perugiatoday.it

Meteo, Pasqua e Pasquetta sotto la pioggia: le gite fuori porta e i pic-nic saranno “minacciati” in tutta Italia - Piogge e temporali in arrivo sull’Italia. Dopo il sole degli ultimi giorni, sulla Penisola ecco tornare quindi il maltempo. Un vero e proprio ‘ribaltone’ a partire da domenica, che porterà con sé un netto cambio dello scenario meteo. Ad essere colpiti saranno prima Nord-Ovest e Toscana, poi il resto del Centro. E le perturbazioni potrebbero durare per ben cinque giorni. Le prime avvisaglie del peggioramento sono attese già domenica 13 aprile, con l’arrivo di un fronte freddo in discesa dal Nord Atlantico. 🔗secoloditalia.it

Pasqua e Pasquetta a Perugia: mercatini, concerti e gite fuori porta - Fine settimana lungo a Perugia in occasione di Pasqua e Pasquetta. Dal centro storico alle campagne, il calendario si presenta ricco di appuntamenti culturali, musicali ed enogastronomici, con attività adatte sia alle famiglie che a un pubblico giovane. In centro, da venerdì 18 a lunedì 21... 🔗perugiatoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Gite fuori porta... quasi estive: tre mete da non perdere a due passi da Novara; Nuvole e pioggia sulle Marche, a rischio le gite fuori porta del il 25 Aprile: ecco le previsioni nel weekend; Quasi terminati i lavori al pala Terdoppio: di nuovo agibili tutte le vasche; Meteo Vibonese, a Pasqua e Pasquetta il tempo dovrebbe reggere: nuvole alte, temperature in aumento e (quasi) niente pioggia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Eventi da non perdere a Milano e gite fuori porta: ecco un po’ di spunti su come passare il fine settimana del Primo Maggio - Il weekend del Primo Maggio 2025 a Milano è l’occasione perfetta per concedersi una pausa rigenerante: ecco cosa fare in città e ... 🔗mam-e.it

4 libri gialli da leggere durante una gita fuori porta - Scopri 4 libri gialli da leggere durante una gita fuori porta e lasciati avvolgere dai misteri e dalle avventure di queste fantastiche storie. 🔗libreriamo.it

Scopri la Lombardia: le gite fuori porta da non perdere ad Aprile 2025 - Una gita fuori porta in questa zona offre un mix perfetto di storia, cultura e natura. Il Parco Regionale delle Groane: un’area naturale vicina a Milano A pochi chilometri da Milano, il Parco ... 🔗timemagazine.it