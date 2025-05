Giro d’Italia il 13 maggio saranno chiuse scuole e sedi universitarie cittadine

cittadine interessate dalla prossima tappa del Giro d’Italia, annunciati a metà aprile, con cantieri anche nella fascia notturna per accelerare i tempi e creare meno disagio possibile alla viabilità, si attende di conoscere nel dettaglio tutte. 🔗 Lecceprima.it - Giro d’Italia, il 13 maggio saranno chiuse scuole e sedi universitarie cittadine LECCE – Mentre si stanno ultimando i lavori sulle vieinteressate dalla prossima tappa del, annunciati a metà aprile, con cantieri anche nella fascia notturna per accelerare i tempi e creare meno disagio possibile alla viabilità, si attende di conoscere nel dettaglio tutte. 🔗 Lecceprima.it

Se ne parla anche su altri siti

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Ascolti TV | Martedì 1 Aprile 2025. STEP vola al 18.2%, Morgane (13.1%) supera la Coppa Italia (10.8%) - Nella serata di ieri, martedì 1 aprile 2025, su Rai1 Morgane – Detective Geniale 4 ha interessato 2.221.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 la semifinale di Coppa Italia – Empoli-Bologna ha conquistato 2.178.000 spettatori con uno share del 10.8%. Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile intrattiene 2.712.000 spettatori (18.2%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.492.000 spettatori pari al 10. 🔗davidemaggio.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giro d'Italia 2025: quando inizia · Tappa 1: Percorso, orari, altimetria del 9 maggio, dove vedere | Ciclismo oggi; Giro d’Italia 2025, il programma completo: data, giorno e orari tappa per tappa; Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe; Giro d’Italia, il 13 maggio saranno chiuse scuole e sedi universitarie cittadine. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Giro d'Italia, fra Roglic e Ayuso è una sfida generazionale - Il gustoso antipasto di fine marzo ha fatto crescere l’attesa. Venerdì prossimo da Durazzo, sulle strade dell’edizione 108 del Giro d’Italia, si rinnoverà il duello tra Primoz Roglic e Juan Ayuso. Per ... 🔗gazzetta.it

Giro d'Italia 2025: altimetria, calendario e percorso di tutte le tappe - Nella prima parte del Giro d'Italia 2025, in Albania, non mancheranno le insidie sin dalla prima tappa, la Durazzo-Tirana, con un finale impegnativo che vedrà subito in azione i capitani e nella ... 🔗today.it

Giro d’Italia: gran finale al Circo Massimo, passando per il Vaticano - Presentata la tappa conclusiva, il 1° giugno, dedicata a Francesco. I ciclisti attraverseranno i Giardini Vaticani, percorrendo la Via Mariana, con immagini da tutto il mondo. Il vescovo Tighe: «Un pi ... 🔗romasette.it