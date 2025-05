Giro d’Italia 2025 | quattordicesima tappa Treviso-Nova Gorica Gorizia Percorso e altimetria | una delle ultime chance per i velocisti

quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo un venerdì passato interamente in Veneto, nello specifico tra Rovigo e Vicenza, i corridori affronteranno un’altra frazione particolarmente idonea per i velocisti. Scopriamo nel dettaglio il Percorso e l’altimetria.Percorso DODICESIMA tappa Giro d’Italia 2025Sabato 24 maggioTreviso-Nova GoricaGorizia (195 km)Si tratta di una tappa completamente piatta, che precede alcuni strappi sulla sezione finale. Gli atleti attraverseranno la bassa pianura veneta, per poi approdare in Friuli. Al km 140 i corridori transiteranno dunque in Slovenia per la prima volta trovando brevi salite nel Collio (Brda), raggiungendo poi Gorizia e il circuito finale di 14 km da percorrere una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo. 🔗 Oasport.it - Giro d’Italia 2025: quattordicesima tappa Treviso-Nova Gorica/Gorizia. Percorso e altimetria: una delle ultime chance per i velocisti Sabato 24 maggio andrà in scena ladel. Dopo un venerdì passato interamente in Veneto, nello specifico tra Rovigo e Vicenza, i corridori affronteranno un’altra frazione particolarmente idonea per i. Scopriamo nel dettaglio ile l’DODICESIMASabato 24 maggio(195 km)Si tratta di unacompletamente piatta, che precede alcuni strappi sulla sezione finale. Gli atleti attraverseranno la bassa pianura veneta, per poi approdare in Friuli. Al km 140 i corridori transiteranno dunque in Slovenia per la prima volta trovando brevi salite nel Collio (Brda), raggiungendo poie il circuito finale di 14 km da percorrere una volta dopo il passaggio sulla linea di arrivo. 🔗 Oasport.it

