Giro d' Italia 2025 Bernal | Mi sono allenato bene per una corsa che amo

2025 - Il conto alla rovescia dice -7 giorni al Giro d'Italia 2025, al cui via (in attesa dell'ufficialità della startlist definitiva) ci saranno 4 vincitori del passato: tra essi figura pure Egan Bernal, capitano di una Ineos Grenadiers pronta a schierare due punte. Le dichiarazioni di Bernal e Arensman La prima sarà il colombiano, uno che appunto sa come si difende la maglia rosa fino alla fine: il suo luogotenente sarà Thymen Arensman, uno che invece deve ancora dimostrare tutto il suo valore nelle corse di tre settimane. "Il Giro d'Italia occupa un posto speciale nel mio cuore. Nel 2021 ho raggiunto uno dei traguardi più importanti della mia carriera e sono motivato e grato di essere di nuovo alla guida della squadra insieme a Thymen. Questa stagione non è stata delle più semplici, a causa della frattura della clavicola che ho subito dopo l'incidente nella Clasica Jaen Paraiso Interior a febbraio, ma avevamo un buon piano di recupero e sono riuscito a tornare in sella rapidamente. 🔗 Sport.quotidiano.net - Giro d'Italia 2025, Bernal: "Mi sono allenato bene per una corsa che amo" Roma, 2 maggio- Il conto alla rovescia dice -7 giorni ald', al cui via (in attesa dell'ufficialità della startlist definitiva) ci saranno 4 vincitori del passato: tra essi figura pure Egan, capitano di una Ineos Grenadiers pronta a schierare due punte. Le dichiarazioni die Arensman La prima sarà il colombiano, uno che appunto sa come si difende la maglia rosa fino alla fine: il suo luogotenente sarà Thymen Arensman, uno che invece deve ancora dimostrare tutto il suo valore nelle corse di tre settimane. "Ild'occupa un posto speciale nel mio cuore. Nel 2021 ho raggiunto uno dei traguardi più importanti della mia carriera emotivato e grato di essere di nuovo alla guida della squadra insieme a Thymen. Questa stagione non è stata delle più semplici, a causa della frattura della clavicola che ho subito dopo l'incidente nella Clasica Jaen Paraiso Interior a febbraio, ma avevamo un buon piano di recupero eriuscito a tornare in sella rapidamente. 🔗 Sport.quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giro d’Italia 2025, partiti i lavori di restyling su strade a Napoli e provincia - Il 15 maggio Napoli ospiterà la sesta tappa della 108° edizione del Giro d’Italia. Per garantire la sicurezza e la qualità del percorso sono stati avviati lavori di manutenzione straodinaria su diverse strade della città e provincia. Ecco il percorso e le zone interessate. A Napoli, i lavori si concentrano principalmente sull’asse costiero, includendo via […] 🔗2anews.it

Tutte le salite del Giro d’Italia 2025: i GPM tappa per tappa e le categorie. Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi - Il Giro d’Italia 2025 proporrà una lunga serie di salite: i vari GPM ricopriranno un ruolo fondamentale per le dinamiche della Corsa Rosa e determineranno la classifica generale. Scopriamo tutti i Gran Premi della Montagna e le varie categorie. La Cima Coppi, ovvero la vetta più elevata, sarà il Colle delle Finestre. GPM GIRO D’ITALIA 2025 PRIMA TAPPA (160 km, venerdì 9 maggio): Durazzo-Tirana. Gracen (seconda categoria, 83,7 km), Surrel (terza categoria, 130,5 km), Surrel (terza categoria, 152,7 km) SECONDA TAPPA (13,7 km di cronometro individuale, sabato 10 maggio): Tirana-Tirana. 🔗oasport.it

Scatta il Giro di Romandia 2025. Duello Almeida-Evenepoel. L’Italia punta su Fortunato e Vendrame - Inizia a salire l’adrenalina, si avvicina l’inizio del primo dei grandi eventi a tappe della stagione ciclistica. Il Giro d’Italia prenderà il via il prossimo 09 Maggio con la partenza da Durazzo e si concluderà a Roma domenica 01 Giugno. I corridori, archiviata definitivamente la stagione delle grandi classiche di primavera, rifiniscono la preparazione con test impegnativi nei quali perfezionare la propria condizione. 🔗oasport.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giro d’Italia 2025, il programma completo: data, giorno e orari tappa per tappa; Giro d’Italia 2025: elenco iscritti e info utili; Giro d’Italia 2025 senza Pogacar, in 184 si daranno battaglia: favoriti e gli italiani al via; Giro d'Italia, la lista dei 184 partenti: ci sono 5 ex vincitori, tutti i favoriti. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d'Italia, la lista dei 184 partenti: ci sono 5 ex vincitori, tutti i favoriti - La corsa partirà venerdì prossimo da Tirana, al via Quintana (maglia rosa 2014), Carapaz (2019), Bernal (2021), Hindley (2022) e Roglic (2023) ma per il successo c'è anche Ayuso ... 🔗gazzetta.it

Giro d’italia 2025: le tappe, con omaggio finale a Papa Francesco, e quando in tv - Giro d'italia 2025: le tappe, con omaggio finale a Papa Francesco con la Città del Vaticano, e quando in tv in chiaro e streaming ... 🔗superguidatv.it

Giro d’Italia 2025: al via 5 ex vincitori e tanti pretendenti alla maglia rosa - Giro d’Italia 2025 inizia con una tappa da Durazzo a Tirana. Presenti cinque ex vincitori e tanti nuovi pretendenti alla maglia rosa ... 🔗msn.com