Giro di Romandia 2025 tappa di oggi Cossonay-Cossonay | orari tv percorso favoriti Frazione spartiacque per la generale?

Giro di Romandia 2025, corsa a tappe giunta alla settantottesima edizione. Dopo il rapido prologo ed i primi due appuntamenti oggi, venerdì 2 maggio, avrà luogo la terza Frazione, un percorso di 183 km con partenza ed arrivo a Cossonay, piccolo comune svizzero facente parte del Canton Vaud, nel distretto di Morges. Ieri abbiamo assistito allo splendido trionfo di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), abile a regolare Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto). Tuttavia Baudin si è preso la maglia di leader della classifica generale, con un vantaggio di cinque secondi su Lecerf e sei su Van Eetvelt. Fortunato è invece quarto con diciassette secondi di scarto.La terza tappa propone un tracciato complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi saliscendi e da un triplice passaggio sulla linea del traguardo. 🔗 Oasport.it - Giro di Romandia 2025, tappa di oggi Cossonay-Cossonay: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione spartiacque per la generale? Prosegue ildi, corsa a tappe giunta alla settantottesima edizione. Dopo il rapido prologo ed i primi due appuntamenti, venerdì 2 maggio, avrà luogo la terza, undi 183 km con partenza ed arrivo a, piccolo comune svizzero facente parte del Canton Vaud, nel distretto di Morges. Ieri abbiamo assistito allo splendido trionfo di Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), abile a regolare Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) e Lennert Van Eetvelt (Lotto). Tuttavia Baudin si è preso la maglia di leader della classifica, con un vantaggio di cinque secondi su Lecerf e sei su Van Eetvelt. Fortunato è invece quarto con diciassette secondi di scarto.La terzapropone un tracciato complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi saliscendi e da un triplice passaggio sulla linea del traguardo. 🔗 Oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo subito staccato dopo sedici minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In principio si erano staccati questi corridori: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Las Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Stefan Kung (Groupama FDJ),Micheal Leonard (INEO Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPosto). Ma la loro fuga è stata neutralizzata dal gruppo. 🔗oasport.it

Brennan vince in volata la prima tappa del Giro Romandia 2025 ed è il nuovo leader - Matthew Brennan mette la firma sulla prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all’americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi. A BRENNEAN LA PRRIMA TAPPA GIRO ROMANDIA 2025: LA CRONACA La fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti. 🔗sport.periodicodaily.com

Prima tappa Giro di Romandia 2025: Brennan vince in volata ed è il nuovo leader - Matthew Brennan mette la firma sulla prima tappa del Giro di Romandia 2025, da Munchestein a Friburgo di 193 km. Il corridore inglese si è imposto allo sprint davanti al francese Paret-Peintre e all’americana Schimdt, e grazie agli abbuoni, ha strappato la maglia di leader al connazionale Watson per tre secondi. PRIMA TAPPA GIRO ROMANDIA 2025: LA CRONACA La fuga di giornata è orchestrata da Silvan Diller, Ben Zwiehoff, Gerben Kuypers, Amanuel Ghebreigzabhier ed Enzo Paleno, che accumulano un vantaggio di cinque minuti. 🔗sport.periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Giro di Romandia 2025, la classifica big: Baudin nuovo leader, i principali uomini di classifica perdono 56; Giro di Romandia 2025, grande vittoria di Lorenzo Fortunato con una fagianata da antologia!; Ciclismo, Giro di Romandia 2025: vince Watson, Evenepoel migliore dei big; VIDEO: Ultimi 2 Chilometri Tappa 2 Giro di Romandia 2025. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro di Romandia 2025, tappa di oggi Cossonay-Cossonay: orari, tv, percorso, favoriti. Frazione spartiacque per la generale? - Prosegue il Giro di Romandia 2025, corsa a tappe giunta alla settantottesima edizione. Dopo il rapido prologo ed i primi due appuntamenti oggi, venerdì 2 ... 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: altra frazione adatta ai colpi di mano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza tappa del Giro di ... 🔗oasport.it

Giro di Romandia 2025, Presentazione Percorso e Favoriti Terza Tappa: Cossonay – Cossonay (183,1 km) - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com