Giro di Romandia 2025 | Jay Vine vince da finisseur la terza tappa quinto Alberto Bettiol

Giro di Romandia si esalta la compagine emiratina che vede imporsi nella terza tappa con arrivo a Cossonay l’australiano Jay Vine. Successo numero tre della stagione dopo le due alla Coppi e Bartali.Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Huub Artz (Intermarché – Wanty), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama – FDJ). Il beniamino di casa ha provato ad andar via in solitaria, ma alla fine il gruppo è riuscito con il lavoro di Visma Lease a Bike e il Team Picnic PostNL a rimontare senza patemi.Il tutto si è andato a decidere sullo strappo finale, con il plotone compatto. Allungo fenomenale da finissuer per Jay Vine che ha staccato i rivali e si è involato in solitaria verso il traguardo. 🔗 Oasport.it - Giro di Romandia 2025: Jay Vine vince da finisseur la terza tappa, quinto Alberto Bettiol Vincono sempre loro: UAE Team Emirates – XRG che continua a dominare in lungo e in largo nel circuito World Tour. Anche aldisi esalta la compagine emiratina che vede imporsi nellacon arrivo a Cossonay l’australiano Jay. Successo numero tre della stagione dopo le due alla Coppi e Bartali.Tre corridori sono andati all’attacco nella prima parte di gara: Huub Artz (Intermarché – Wanty), Bauke Mollema (Lidl-Trek) e Stefan Kung (Groupama – FDJ). Il beniamino di casa ha provato ad andar via in solitaria, ma alla fine il gruppo è riuscito con il lavoro di Visma Lease a Bike e il Team Picnic PostNL a rimontare senza patemi.Il tutto si è andato a decidere sullo strappo finale, con il plotone compatto. Allungo fenomenale da finissuer per Jayche ha staccato i rivali e si è involato in solitaria verso il traguardo. 🔗 Oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: in testa Juan Pedro Lopez e Jay Vine - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:51 Mancano 40 chilometri al traguardo. 16:50 Tenta l’attacco Juan Pedro Lopez della Lidl-Trek, lo segue a ruota Jay Vine della UAE Team Emirates-XRG. 16.48 Hugh Carthy è passato per primo sul GPM di Chaumont . 16:45 Tenta l’attacco Remco Evenepoel. Ripreso Hugh Carthy. 16:44 Il gruppo dei favoriti è composto da una ventina di corridori. 16.41 Carlos Rodriguez della Ineos Grenadiers tiene la ruota di Remco Evenepoel della Soudal Quick-Step. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jay Vine soprende tutti sull’arrivo di Cossonay - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Terzo Joao Almeida (UAE Team Emirates XRG). 17.10 Volata per il secondo posto vinta da Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). 17.09 Nona vittoria in carriera per Vine. 17.08 Vince Jay Vine!!!!! 17.07 Il corridore della UAE Emirates XRG vede il traguardo. 17.07 250 metri per l’australiano. 17.06 Attacco di Jay Vine. 17.06 Ultimo chilometro! 17.05 Ivan Romeo aumenta il ritmo. 🔗oasport.it

LIVE Giro di Romandia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo subito staccato dopo sedici minuti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 In principio si erano staccati questi corridori: Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninick), Ben Zwiehoff (Red Bull – BORA – hansgrohe), Las Plapp (Team Jayco AlUla), Roland Thalmann (Tudor Pro Cycling Team) e Stefan Kung (Groupama FDJ),Micheal Leonard (INEO Grenadiers) e Archie Ryan (EF Education-EasyPosto). Ma la loro fuga è stata neutralizzata dal gruppo. 🔗oasport.it

