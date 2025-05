Giovanni Leoni può essere un idea per la difesa

Giovanni Leoni è uno di quei giovani su cui è difficile avere dubbi: ha un futuro brillante davanti a sé, e la Juventus se n’è accorta. Gli occhi bianconeri si sono posati sul talento del Parma già da qualche settimana, e a ragione, visteL'articolo Giovanni Leoni può essere un idea per la difesa proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it - Giovanni Leoni può essere un idea per la difesa Occhi per il difensore del Parmaè uno di quei giovani su cui è difficile avere dubbi: ha un futuro brillante davanti a sé, e la Juventus se n’è accorta. Gli occhi bianconeri si sono posati sul talento del Parma già da qualche settimana, e a ragione, visteL'articolopuòunper laproviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Ilprimatonazionale.it

Cosa riportano altre fonti

Nico Gonzalez, nuova vita: il quarto ruolo può essere quello giusto per lui e per la Juventus - Si è fatto in quattro. Cioè: in quattro ruoli. Nico Gonzalez, al nono mese, non ha ancora partorito un vero e proprio senso logico al suo... 🔗calciomercato.com

CANALE 5: LA COPPA ITALIA CI RICORDA CHE UN’AMMIRAGLIA NON PUÒ ESSERE UNA TV IN ROSA - Per fortuna esiste il calcio e per Canale 5 la Coppa Italia è una manna dal cielo in una delle stagioni più disastrose di sempre. Ma se si punta tutto o quasi su gossip e soap, una fuga del pubblico non sorprende. Martedì 1 e mercoledì 2 aprile torna la competizione nazionale con le semifinali d’andata. Le due sfide saranno visibili in esclusiva in chiaro su Canale 5, oltre che streaming su Mediaset Infinity e su SportMediaset. 🔗bubinoblog

Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina - 2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com Home Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. 🔗justcalcio.com

Cosa riportano altre fonti

, perché comprare (e perché no) Giovanni Leoni; Il Parma vuole subito Leoni della Sampdoria: i dettagli dell'offerta, superata l'Inter; TMW conferma l'esclusiva CN24: Napoli su Leoni! Può acquistarlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria; Il Napoli insiste su Leoni: può restare alla Samp per due anni. 🔗Cosa riportano altre fonti