Giovani italiani hanno poca speranza nel futuro Ricerca Cattolica-Toniolo

italiani la speranza non è un sentimento così diffuso e lo è meno tra le donne e tra chi abita nel Nord Est. Secondo uno studio dell’Università Cattolica e dell’Istituto Toniolo, meno di un giovane italiano su due ha speranza per il futuro. Servizio di Raffaella Frullone. Giovani italiani hanno poca speranza nel futuro. Ricerca Cattolica-Toniolo TG2000. 🔗 Tv2000.it - Giovani italiani hanno poca speranza nel futuro. Ricerca Cattolica-Toniolo Tra le nuove generazioni dilanon è un sentimento così diffuso e lo è meno tra le donne e tra chi abita nel Nord Est. Secondo uno studio dell’Universitàe dell’Istituto, meno di un giovane italiano su due haper il. Servizio di Raffaella Frullone.nelTG2000. 🔗 Tv2000.it

Ne parlano su altre fonti

“Un padre e una madre che ascoltano Mozart non finiranno uccisi… Il fatto che ci siano giovani che non hanno strumenti se non il coltello, mi fa rimanere di sale”: parla Paolo Crepet - Dopo avere spiegato i motivi per cui non ha alcuna intezione di guardare la serie Netflix Adolescence, la più vista del momento e nella quale si indagano temi come il rapporto genitori figli, Paolo Crepet torna a parlare col Corriere della Sera e lo fa sulla tragedia di Mezzolombardo. Qui Bojan Panic, un ragazzo 19enne, ha ucciso il padre 46enne per difendere la madre, vittima di violenza da parte dell’uomo. 🔗ilfattoquotidiano.it

Roberto Bolzoni, svolta nell'omicidio: «Fermati due italiani tra i 30 e 40 anni, hanno ammesso tutto» - Un'importante svolta nelle indagini sull'omicidio di Roberto Bolzoni, il 60enne di Lodi ucciso con 35 coltellate: due uomini, presunti rapinatori, sono stati fermati nelle ultime ore. I due... 🔗leggo.it

Dazi, perché fanno male a tutti? L'iPhone prodotto in 50 Paesi, le Harley Davidson hanno pezzi (anche) italiani: tutti i legami - Elon Musk a volte lascia intendere quello che pensa senza dire nulla. Basta un like sotto un post di un utente della sua piattaforma X per confermare che quello è anche il suo pensiero. O la... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Giovani italiani hanno poca speranza nel futuro. Ricerca Cattolica-Toniolo; Educazione finanziaria, i giovani italiani dimostrano scarsa competenza, siamo sotto alla media dei paesi Ocse; Fuga di cervelli: perché i giovani italiani continuano a lasciare il Paese. Il loro punto di vista; Cervelli in fuga, in poco più di dieci anni 700mila giovani italiani sono partiti per cercare fortuna all'estero. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Istituto Toniolo, ai giovani italiani manca la speranza - (ANSA) - MILANO, 02 MAG - Tra i giovani italiani la speranza non è un sentimento molto diffuso, in un periodo storico segnato da conflitti, ... 🔗notizie.tiscali.it

La ricerca. L'Italia ha un problema: i giovani hanno perso la speranza - Il dato emerge da un'indagine di Ipsos per l'Istituto Toniolo, realizzata per la Giornata dell'Università Cattolica di domenica ... 🔗avvenire.it

Il ristoratore Paolo Zago: «Nei giovani poca voglia di lavorare, 3 su 5 non si presentano al colloqio finale. Senza avvisare» - La verità è che i giovani non hanno più voglia di fare questo mestiere ... per poi aggiungere qualcuno in caso di necessità. Assumere in Italia è sempre più difficile, e questo — chiarisce ... 🔗msn.com