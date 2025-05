Giovane su un' auto rubata vede la polizia e fugge raggiunto e arrestato dopo inseguimento ad alta velocità

inseguimento ad alta velocità lungo le strade del centro di Pescara nella notte di giovedì 1 maggio.Intorno alle ore 4 un equipaggio delle volanti della questura, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha notato un’automobile il cui guidatore stava procedendo per le strade della. 🔗 Ilpescara.it - Giovane su un'auto rubata vede la polizia e fugge, raggiunto e arrestato dopo inseguimento ad alta velocità adlungo le strade del centro di Pescara nella notte di giovedì 1 maggio.Intorno alle ore 4 un equipaggio delle volanti della questura, nel corso del servizio di controllo del territorio, ha notato un’mobile il cui guidatore stava procedendo per le strade della. 🔗 Ilpescara.it

Su questo argomento da altre fonti

Furto al supermercato e fuga spericolata su un'auto rubata: arrestato un giovane di 22 anni - Il furto nel supermercato e poi la folle fuga su un'auto rubata. La polizia ha arrestato un 22enne che nella notte tra Pasqua e Pasquetta ha messo a segno un furto in un supermercato di Bonagia. Dopo aver infranto la porta a vetri d'ingresso e avere razziato alcune lattine di bevande, il giovane... 🔗palermotoday.it

Salerno, vede la sua auto rubata e la insegue in autostrada: arrestato il ladro dopo la fuga e lo speronamento - Un uomo è stato arrestato per furto pluriaggravato e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento sull'autostrada A3. 🔗notizie.virgilio.it

Travolge con la sua auto un giovane operaio di AnconAmbiente, il 23enne era appena sceso dal camion - ANCONA - Era appena sceso dal camion quando un'auto che stava viaggiando in retromarcia lo ha travolto. Paura nel primo pomeriggio di oggi per un ragazzo di 23 anni, dipendente di AnconAmbiente. Il giovane è stato sbalzato sull'asfalto mentre si trovava al lavoro in via Togliatti. Sul posto è... 🔗anconatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Giovane su un'auto rubata vede la polizia e fugge, raggiunto e arrestato dopo inseguimento ad alta velocità; Furto al supermercato e fuga spericolata su un'auto rubata: arrestato un giovane di 22 anni; Furto al supermercato e fuga spericolata su un'auto rubata: arrestato un giovane di 22 anni; Svaligiata auto a tre giovani videomaker. Rubata attrezzatura da 20mila euro. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Rompe i finestrini delle auto in sosta per rubare all'interno, un passante lo vede e chiama la polizia: 34enne arrestato - PADOVA - Nella serata di domenica 8 dicembre, gli agenti della polizia di Stato di Padova hanno arrestato un uomo di 34 anni, di origini tunisine, per furto aggravato su auto in sosta nella zona ... 🔗msn.com

Ruba un marsupio da un'auto in centro, un poliziotto fuori servizio lo vede e chiama i carabinieri - Il giovane sarebbe stato notato tra via degli Alpini e piazza Brà, in prossimità del palazzo della Gran Guardia, da un agente scelto della polizia penitenziaria libero dal servizio, mentre rubava un ... 🔗veronasera.it

Guida sull’A23 un’auto di lusso rubata senza avere la patente: 23enne fermato dalla polizia stradale - Il giovane al momento dell'arresto stava percorrendo l'autostrada Udine-Tarvisio con un fuoristrada di lusso. Il 23enne è stato intercettato a Trasaghis da una pattuglia della polizia stradale di ... 🔗fanpage.it