Giovane papà di 31 anni disperso sui monti sopra Livo | la boscaglia fittissima e il telefono muto Perché le ricerche sono particolarmente difficili

Livo, 2 maggio 2025 – sono proseguite per tutta la giornata di ieri, e ancora non si arrestano, le ricerche del turista olandese di 31 anni disperso sui monti sopra Livo ormai da lunedì. Tutte le squadre di soccorritori stanno portando avanti la perlustrazione della zona con grande impegno: ieri oltre 80 persone tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile hanno operato con vari mezzi, tra cui squadre a terra, droni, e due elicotteri, per verificare metro per metro le aree più difficili da raggiungere. sono inoltre state fatte intervenire le unità cinofile, che hanno ulteriormente supportato le operazioni di ricerca.Ad attenderlo, ci sono la moglie, che ha dato l’allarme martedì mattina dopo aver atteso per tutta note il suo rientro dall'escursione per cui era partito il giorno prima, il loro bambino e i genitori del Giovane escursionista, arrivati in Italia fin da martedì. 🔗 Ilgiorno.it - Giovane papà di 31 anni disperso sui monti sopra Livo: la boscaglia fittissima e il telefono muto. Perché le ricerche sono particolarmente difficili , 2 maggio 2025 –proseguite per tutta la giornata di ieri, e ancora non si arrestano, ledel turista olandese di 31suiormai da lunedì. Tutte le squadre di soccorritori stanno portando avanti la perlustrazione della zona con grande impegno: ieri oltre 80 persone tra Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, Carabinieri e Protezione Civile hanno operato con vari mezzi, tra cui squadre a terra, droni, e due elicotteri, per verificare metro per metro le aree piùda raggiungere.inoltre state fatte intervenire le unità cinofile, che hanno ulteriormente supportato le operazioni di ricerca.Ad attenderlo, cila moglie, che ha dato l’allarme martedì mattina dopo aver atteso per tutta note il suo rientro dall'escursione per cui era partito il giorno prima, il loro bambino e i genitori delescursionista, arrivati in Italia fin da martedì. 🔗 Ilgiorno.it

