Giovanardi denuncia ai carabinieri il furto della sua auto | ma era solo parcheggiata

auto l'ex senatore Carlo Giovanardi, che lo scorso 30 aprile aveva deciso di sporgere denuncia ai carabinieri di Castelvetro di Modena dopo che, di ritorno da un pranzo, non era più riuscito a trovare la sua macchina. In realtà, nessuno l'aveva rubata. La macchina era sempre stata lì dove l'ex ministro l'aveva parcheggiata qualche ora prima. 🔗 Credeva che gli avessero rubato l'l'ex senatore Carlo, che lo scorso 30 aprile aveva deciso di sporgereaidi Castelvetro di Modena dopo che, di ritorno da un pranzo, non era più riuscito a trovare la sua macchina. In realtà, nessuno l'aveva rubata. La macchina era sempre stata lì dove l'ex ministro l'avevaqualche ora prima. 🔗 Fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’assist di Doni: l’ex calciatore denuncia il furto dell’auto e i carabinieri scoprono la banda di ladri di Land Rover - Bergamo, 14 febbraio 2025 – A dare impulso all’indagine potrebbe aver contribuito la denuncia di furto fatta dall’ex giocatore dell’Atalanta, Cristiano Doni. Allo storico capitano, nel mese di settembre di due anni fa, di sera, era stato rubato il Ranger Rover parcheggiato dalle parti dello stadio, in città. Al ritorno l’amara sorpresa: Il suo fuoristrada era sparito. Il 28 dicembre dello stesso anno, il proprietario di un Land Rover Defender si presentava dai carabinieri di Curno per denunciare il furto della sua vettura lasciata nel parcheggio di un centro commerciale: il telecomando a ... 🔗ilgiorno.it

Dopo il furto, minacce e botte ai carabinieri: 16enne in manette, 19enne denunciato - Nella tarda serata di sabato 29 marzo, i carabinieri della stazione di Mogliano Veneto hanno tratto in arresto un 16enne, già noto alle forze dell’ordine, per resistenza e violenza a pubblico ufficiale in concorso con un 19enne, che è stato denunciato in stato di libertà per i medesimi reati... 🔗trevisotoday.it

Borgonovo: denuncia furto d'auto, la Polizia Locale la ritrova parcheggiata altrove - Quella che sembrava la spiacevole conclusione di una gita fuori porta si è trasformata in un lieto fine grazie alla Polizia Locale di Borgonovo. Un anziano di 79 anni, residente a Garlasco aveva denunciato il furto della propria Toyota Yaris seminuova dopo aver partecipato alla Fiera dell'Angelo... 🔗ilpiacenza.it

Su questo argomento da altre fonti

Castelvetro, ritrovata l’auto di Carlo Giovanardi: «Nessun furto, era nel parcheggio»; Castelvetro, rubata l’auto a Carlo Giovanardi; Rubata a Castelvetro l'Audi A6 dell'ex ministro Carlo Giovanardi; Papà, il mio compagno è nero e gay, malore per Giovanardi. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Castelvetro, ritrovata l’auto di Carlo Giovanardi: «Nessun furto, era nel parcheggio» - MODENA. «Siamo felici che l’auto del senatore Giovanardi sia stata ritrovata. Tuttavia, desideriamo precisare – per onore del vero – che il veicolo non è stato rinvenuto altrove in seguito a un furto, ... 🔗msn.com

Ritrovata l’auto di Giovanardi: non era mai stata rubata, era nel parcheggio - Dopo una giornata di ricerche il mezzo è stato ritrovato, ma non si è trattato di un furto, semplicemente l’ex ministro aveva dimenticato dove l’aveva parcheggiato ... 🔗lapressa.it

Castelvetro, rubata l’auto a Carlo Giovanardi - CASTELVETRO. Aveva parcheggiato l’auto in via XX Settembre, tra le vie del borgo, per recarsi a pranzo in un ristorante del centro storico. Al ritorno, la macchina non c’era più. La vittima del furto ... 🔗msn.com