Giotto Hub | rigenerare Arezzo partendo dai giovani

Giotto, oggi abbandonato e in degrado, è diventato il simbolo di un'Arezzo ferma, intrappolata da anni in un immobilismo che ha bloccato energie, spazi e opportunità.Un tempo cuore pulsante del boom economico degli anni '60, oggi è sotto tutela della soprintendenza per il suo valore architettonico, e non può essere riconvertito in abitazioni. Nel frattempo, le aste per la sua vendita restano deserte e la città continua a collezionare uffici vuoti e spazi inutilizzati.Ma c'è un'alternativa concreta e visionaria: trasformare l'edificio in "Giotto Hub – Spazio giovani Arezzo", un centro multifunzionale dedicato a cultura, innovazione, socialità e cittadinanza attiva. Un progetto per rigenerare, non solo ristrutturare Giotto Hub si articola in quattro aree fondamentali:Spazio creativo e co-workingPostazioni flessibili, laboratori per video, grafica, podcast e musica.

Arezzo punta sul connubio giovani e impresa con il progetto Start-Hub - Presentato il progetto “Start-Hub Impresagiovani Arezzo”, concepito nell’ambito dell’avviso di Anci “Giovani e impresa II edizione”. Il Comune di Arezzo è capofila di un'ampia partnership con l'obiettivo di promuovere in maniera inclusiva la cultura d'impresa tra i giovani residenti nel... 🔗arezzonotizie.it

E’ uscito il calendario eventi di marzo di Malpighi Hub, a cura di Arezzo che Spacca e Farrago - Arezzo, 4 marzo 2025 – E’ uscito il calendario eventi di marzo di Malpighi Hub, a cura di Arezzo che Spacca e Farrago. Dopo il fortunato esperimento di febbraio, che ha visto il salone di Malpighi Hub pieno di curiosi avventori ogni giovedì del mese, i ragazzi di Arezzo che Spacca, Farrago e tutti i volontari del centro comunale hanno organizzato un altro mese di fuoco tra musica, cinema e arte declinata in ogni sua forma. 🔗lanazione.it

Ex Camera di Commercio di via Giotto: Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani - Arezzo, 2 maggio 2025 – Ex Camera di Commercio di via Giotto: Tornare a farla vivere con un progetto europeo dedicato ai giovani ... 🔗lanazione.it

