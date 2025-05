Giorno della Vittoria Re Carlo premia i veterani

Carlo III e la regina Camilla hanno tenuto un ricevimento per la Victoria and George Cross Association in vista dell’80esima anniversario del Victory in Europe Day (VE Day) di lunedì, che celebra la Vittoria degli Alleati sul Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il principe William si è unito alla coppia reale all’evento al Castello di Windsor, dove Carlo ha scambiato alcune chiacchiere parlare con il maggiore Peter Norton, insignito della George Cross, per il suo coinvolgimento nella guerra in Iraq nel 2005. Tra gli altri partecipanti al ricevimento c’era anche il sergente Johnson Beharry, insignito della Victoria Cross, che ha salvato due volte i suoi colleghi mentre era sotto il fuoco nemico in Iraq. 🔗 Lapresse.it - Giorno della Vittoria, Re Carlo premia i veterani (LaPresse) ReIII e la regina Camilla hanno tenuto un ricevimento per la Victoria and George Cross Association in vista dell’80esima anniversario del Victory in Europe Day (VE Day) di lunedì, che celebra ladegli Alleati sul Nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il principe William si è unito alla coppia reale all’evento al Castello di Windsor, doveha scambiato alcune chiacchiere parlare con il maggiore Peter Norton, insignitoGeorge Cross, per il suo coinvolgimento nella guerra in Iraq nel 2005. Tra gli altri partecipanti al ricevimento c’era anche il sergente Johnson Beharry, insignitoVictoria Cross, che ha salvato due volte i suoi colleghi mentre era sotto il fuoco nemico in Iraq. 🔗 Lapresse.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Premio Carlo Mazzacurati 2025, riconoscimenti a Jasmine e Rino del film Vittoria. Il video messaggio di Nanni Moretti - La due giorni del Premio ha visto la proiezione dei tre film finalisti al Cinema Odeon di Vicenza, mentre domenica 13 aprile si è svolta la proiezione di Carlo Mazzacurati – Una certa idea di cinema diretto da Mario Canale ed Enzo Monteleone Premio Carlo Mazzacurati 2025, Migliori Personaggi 🔗ilgiornaleditalia.it

Re Carlo al Colosseo ma c’è pure l’Antitrust, i piani bellici per Anagni e le altre pillole del giorno - Non potevano scegliere un giorno migliore per multare i gestori del Colosseo: l’Antitrust, poco prima della visita di Carlo III e Camilla all’Anfiteatro Flavio con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, ha sanzionato per 20 milioni di euro la gestione di servizi di Biglietteria Parco Archeologico del Colosseo tra il 1997 e il 2024 per la prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all’area, anche a causa dell’accaparramento tramite bot e altri strumenti automatizzati. 🔗lettera43.it

Re Carlo rivela cos’ha imparato dalla battaglia contro il cancro - Un discorso inaspettato, un momento sincero. Re Carlo si apre come non aveva mai fatto prima sulla sua battaglia contro il cancro ... 🔗cinematographe.it

Re Carlo e Camilla, l’ultimo giorno a Ravenna - L'arrivo tra la folla, la visita in città sulle note di «Romagna mia» e l'incontro con gli agricoltori alluvionati. Così i reali britannici hanno passato l'ultima giornata in Italia ... 🔗panorama.it