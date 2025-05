Giornate Pellegriniane dibattiti e in serata la musica dei Santa Balera

Tre giornate al presidio ex Gkn, tra musica libri e dibattiti oltre i confini - Qualche timido segnale potrebbe suggerire che la working class stia tornando di moda. D’altronde sono già tornati i pantaloni a zampa, le tastierine anni ottanta, le chitarre dure dei settanta […] The post Tre giornate al presidio ex Gkn, tra musica libri e dibattiti oltre i confini first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Liberazione, il Pd in festa con quattro giornate di incontri e dibattiti: il programma - Il Partito Democratico del Comune di Ferrara, in occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, ha annunciato un appuntamento di quattro giorni che animerà la città da giovedì 24 a domenica 27. La manifestazione si terrà al centro Acescao 'Il Barco', offrendo un ricco programma di... 🔗ferraratoday.it

‘Giornate pellegriniane’: scienza e fede al centro della terza kermesse dedicata al santo locale - Forlì, 25 aprile 2025 – Tre giorni tutti dedicati a San Pellegrino Laziosi, visto come spunto per indagare il rapporto tra scienza e fede. Prenderanno il via il 2 maggio, dopo la storica festa dei cedri dedicata al Santo del giorno prima, le tre ‘Giornate pellegriniane’, che avranno come teatro piazza Morgagni e zone limitrofe: un evento tra cultura, arte, musica e divertimento che, giunto alla sua terza edizione (la prima risale al 2023 su idea dell’oggi vicesindaco Vincenzo Bongiorno e dell’ex vicesindaco della giunta Balzani Giancarlo Biserna), si propone di ampliare il suo pubblico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Giornate Dantesche, il programma. Dibattiti, premi e grandi eventi - Dal 31 marzo al 6 aprile andranno in scena le Giornate Dantesche, fatte di incontri e dibattiti. Sarà presentata anche una nuova copia anastatica della prima edizione della Divina Commedia ... 🔗lanazione.it