Giornata dell' Ostetrica | consulenze gratuite e incontri in tutta la Liguria

Giornata internazionale dell'Ostetrica. La ricorrenza, istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (Icm, Confederazione internazionale ostetriche), ha come obiettivo quello di sottolineare il valore sociale e sanitario dell'Ostetrica nel mondo.

Un evento per condividere le esperienze nella Giornata Internazionale dell'Ostetrica - Le ostetriche di Azienda Usl Toscana nord ovest e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana si uniscono, in un evento in programma il 5 maggio a Pisa, in Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, per raccontare le loro esperienze, in occasione della Giornata Internazionale dell'Ostetrica, in cui vengono... 🔗pisatoday.it

Giornata mondiale dell’endometriosi, consulenze gratuite presso i consultori familiari Asp - In occasione della giornata mondiale dell’endometriosi che sarà celebrata il prossimo 28 marzo, i professionisti dei consultori familiari dell’Asp offriranno attività di consulenza gratuita, dalle 9 alle 13, su tematiche inerenti la patologia e la sua diagnosi precoce. Si potrà quindi accedere... 🔗agrigentonotizie.it

Foggia celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica: 'open day' al Policlinico Riuniti - In occasione della Giornata Internazionale dell’Ostetrica, che si celebra ogni anno il 5 maggio, le ostetriche del Punto Nascita del Policlinico Riuniti di Foggia organizzano un Open Day per sensibilizzare la comunità sull'importanza della professione ostetrica e promuovere la salute... 🔗foggiatoday.it

Giornata dell'Ostetrica: consulenze gratuite e incontri in tutta la Liguria - Lunedì 5 maggio anche in Liguria si celebra la Giornata dell'Ostetrica con tante iniziative in tutta la regione ... 🔗genovatoday.it

Giornata internazionale dell’Ostetrica: il 5 maggio appuntamenti e iniziative in Liguria - Si celebra lunedì 5 maggio la Giornata internazionale dell'Ostetrica. La ricorrenza, istituita nel 1987 dalla International Confederation of Midwives (Icm, ... 🔗liguria.bizjournal.it

Asti celebra la Giornata dell’Ostetrica: consulenze gratuite, ascolto e prevenzione - Il 5 maggio le ostetriche aprono le porte del dipartimento materno infantile: dalla gravidanza alla menopausa, una giornata per informare, supportare e restituire centralità al corpo e alla voce delle ... 🔗giornalelavoce.it