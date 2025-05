Giornata del tonno cresce pesca sostenibile in Italia

tonno provengono da attività certificate sostenibili, ma la sfida è ancora aperta. In Italia boom del +256% per il tonno certificato MSC

Il tonno è un alimento prezioso. Ma quando bisogna consumarlo con cautela? In occasione della giornata mondiale lo abbiamo chiesto alla nutrizionista - Il tonno è un pesce molto presente nell’alimentazione degli italiani. In scatola o in barattolo può rendere gustose le insalate o essere l’ingrediente perfetto per tanti piatti, dagli antipasti ai secondi. Se è fresco si può cucinare in mille modi diversi, o mangiato “in purezza” come tartarre. In occasione della Giornata Mondiale del Tonno che ricorre il 2 maggio, scopriamo con la nutrizionista tutti i benefici di questo alimento e quali possono essere, invece, alcune controindicazioni. 🔗iodonna.it

C’è un problema con la pesca di tonno rosso, sistema insostenibile e al collasso - Il tonno rosso, un tempo abbondante simbolo delle economie marittime mediterranee, è oggi al centro di un sistema economico insostenibile. La crescente domanda da parte dei mercati di lusso ha trasformato la sua pesca in un business multimiliardario, dominato però da poche e grandi aziende. Il tutto con ripercussioni ambientali ed economiche devastanti. La crisi della pesca del tonno rosso Secondo un’inchiesta condotta da Le Temps e ripresa da Internazionale, l’industria dell’allevamento del tonno rosso si basa su una logica predatoria. 🔗quifinanza.it

Giornata del tonno, metà pesca da fonti certificate sostenibili - Ogni anno vengono sbarcate 2,8 milioni di tonnellate di tonno proveniente da attività di pesca certificate dal Marine stewardship council, pari alla metà delle catture globali. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Il vero peso (ambientale) della tua scatoletta di tonno - Oggi è la Giornata Mondiale del Tonno, ma non c’è nulla da festeggiare: la pesca intensiva sta svuotando gli oceani ... 🔗greenme.it

In Italia il consumo di tonno sostenibile è cresciuto del 256% in quattro anni - Secondo i nuovi dati pubblicati nella Giornata mondiale del Tonno, le aziende del settore ittico hanno oggi a disposizione 2,8 milioni di tonnellate di tonno da fonti che rispettano la salute degli oc ... 🔗italiaatavola.net