Giornata da incubo in Fi-Pi-Li fra incendi sinistri e animali in fuga Cosa è successo

Giornata del 1 maggio era stata difficile, quella di oggi non è risultata migliore. Tante, infatti, le insidie che gli utenti della Fi-Pi-Li hanno dovuto affrontare fin dal primo mattino, con code, rallentamenti, incidenti e incendi.A inaugurare la mattinata, la vicenda di Ettore, il Jack Russell scomparso il 30 aprile e ripetutamente avvistato sulla Fi-Pi-Li fra Lastra a Signa e Scandicci, senza però che nessuno riuscisse a catturarlo e a restituirlo ai proprietari. L'animale è stato segnalato nuovamente ieri mattina, in prossimità di Scandicci mentre correva in direzione Firenze lungo la grande arteria. Dopo aver tenuto tutti col fiato sospeso, stavolta, finalmente, è stato preso e restituito alla sua famiglia.Ma le disavventure, in Fi-Pi-Li non erano finite: un incidente è avvenuto intorno alle 11 tra Pontedera Est e Pontedera Ovest-Ponsacco, al chilometro 55, causando circa 3 chilometri di coda.

