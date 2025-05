Giornalisti spiati il governo tace sul caso Fanpage bis

governo di Giorgia Meloni sull'ultimo gravissimo caso di spionaggio venuto alla luce ai danni di un giornalista. La vittima è un altro cronista di Fanpage, Ciro Pellegrino, oggetto di "un attacco spyware mercenario mirato contro il tuo iPhone", come recita il warning notificatogli da Apple. A denunciare l'accaduto, tre giorni fa, era stato lo stesso cronista della testata diretta da Francesco Cancellato, anch'egli al centro da mesi della (ancora) misteriosa vicenda Paragon, in quanto bersaglio dello spionaggio avvenuto con il software israeliano in uso allo Stato italiano."Se volesse il governo potrebbe scoprire da chi sono partiti gli attacchi""Gli attacchi di spyware mercenari, come quelli che utilizzano Pegasus del gruppo NSO, sono eccezionalmente rari e molto più sofisticati delle normali attività dei criminali informatici o dei malware consumer", si legge ancora nella comunicazione inviata dalla multinazionale di Cupertino, la quale avrebbe individuato altri 150 utenti oggetto dell'infiltrazione del trojan, in oltre cento Paesi.

Caso Paragon, il governo conferma: “Servizio mai sospeso, il contratto non è stato rescisso”. Giornalisti spiati? “Non è stata l’intelligence” - La sintesi è una sola: il governo ha verificato e ha assicurato che i servizi non hanno fatto un uso distorto di Paragon. E allora chi ha spiato i giornalisti e gli attivisti? “Non appartiene a noi fare questo tipo di accertamento. C’è una parte che compete all’autorità giudiziaria“. Parola di Alfredo Mantovano, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nonché Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. 🔗ilfattoquotidiano.it

Caso Paragon, Ciriani: Il Governo denuncerà chi lo accusa di spiare i giornalisti. Noi li salviamo - (Agenzia Vista) Roma, 12 febbraio 2025 "Il governo intende adire le vie legali nei confronti di chiunque, in questi giorni, lo ha direttamente accusato di aver spiato i giornalisti. Come tutti hanno potuto constatare, finora il governo non ha spiato giornalisti, ma se mai li ha portati in salvo". Lo ha detto in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo alle interrogazioni di Pd e 5 Stelle sul caso Paragon. 🔗iltempo.it

Spionaggio contro Fanpage, Renzi: “Il governo spia i giornalisti che fanno le inchieste contro FdI?” - Dopo il nuovo caso di spionaggio ai danni di un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, Matteo Renzi torna a chiedere chiarimenti a Meloni. “Fanpage ha fatto delle indagini contro FdI. 🔗fanpage.it

Giornalisti minacciati e spiati: la libertà di stampa è ancora messa sotto pressione - Inoltre, i giornalisti vengono anche spiati. L’ultimo caso ... Oggi, Musumeci, ministro del governo Meloni, ha perso un’occasione per tacere. Papa Francesco è stato un Pontefice straordinario ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Giornalisti e attivisti spiati, il governo: "Attivata la Cybersicurezza" - 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), compresi i giornalisti. "Trattandosi di una questione che il governo considera di particolare ... 🔗msn.com