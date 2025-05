Giornalismo indipendente per Meloni resta un problema | parla la presidente della Vigilanza Rai Floridia

presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle, per commentare l’ennesimo – triste – exploit del nostro Paese. “La commissione di Vigilanza Rai resta bloccata – prosegue – la riforma del servizio pubblico congelata, volano querele temerarie da parte dei politici e c’è il caso enorme dei giornalisti di Fanpage spiati. Meloni dice che la libertà di stampa è cosa troppo importante per essere sminuita con la propaganda, ma intanto sta rendendo l’Italia fanalino di coda”.presidente, l’Italia scivola ancora nella classifica di Rsf sulla libertà di stampa: perse altre 3 posizioni, dopo le 6 dell’anno scorso. 🔗 Lanotiziagiornale.it - “Giornalismo indipendente, per Meloni resta un problema”: parla la presidente della Vigilanza Rai, Floridia “L’Italia scivola ancora” e perde posizioni nel nuovo rapporto di Reporter senza frontiere (Rsf), “un degrado costante, ignorato e alimentato dal governo”. Non usa mezzi termini lacommissione diRai, Barbara, del Movimento 5 Stelle, per commentare l’ennesimo – triste – exploit del nostro Paese. “La commissione diRaibloccata – prosegue – la riforma del servizio pubblico congelata, volano querele temerarie da parte dei politici e c’è il caso enorme dei giornalisti di Fanpage spiati.dice che la libertà di stampa è cosa troppo importante per essere sminuita con la propaganda, ma intanto sta rendendo l’Italia fanalino di coda”., l’Italia scivola ancora nella classifica di Rsf sulla libertà di stampa: perse altre 3 posizioni, dopo le 6 dell’anno scorso. 🔗 Lanotiziagiornale.it

