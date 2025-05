Giorgio Poi | In Schegge parlo delle esplosioni che non si possono controllare | la morte di mio padre e la fine di una lunga relazione

Giorgio Poi: «In Schegge parlo delle esplosioni che non si possono controllare: la morte di mio padre e la fine di una lunga relazione» Il cantautore presenta il nuovo album «Dopo uno scoppio, bisogna lasciare andare i frammenti. Non si può rimanere aggrappati a ogni, sensazione o dolore. La nostra società è performativa? Io preferisco L'Elogio dell'Ozio di Russell».

Giorgio Poi annuncia l’album Schegge, la tracklist e la copertina - Giorgio Poi torna con Schegge, quarto album di inediti da oggi in pre-order e che porterà dal vivo in un tour europeo e nei festival estivi della penisola A tre anni di distanza da Gommapiuma, Giorgio Poi torna il 2 maggio con Schegge, l’attesissimo quarto album di inediti in uscita il 2 maggio per Bomba Dischi/Sony Music, da oggi in pre-order. Nato da una fase di trasformazione profonda, Schegge raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione poetica e visionaria. 🔗.com

Giorgio Poi pubblica il singolo Uomini contro insetti, in arrivo il nuovo album - Giorgio Poi torna con Uomini contro insetti, un brano che anticipa il suo atteso quarto album di inediti A tre anni di distanza dall’ultimo album Gommapiuma Giorgio Poi, produttore, polistrumentista e cantautore tra i più influenti e riconoscibili della scena musicale italiana, torna con Uomini contro insetti, un brano da lui interamente scritto, composto, prodotto e suonato, che anticipa il suo atteso quarto album di inediti in uscita per Bomba Dischi / Sony Music. 🔗.com

Recensione: GIORGIO POI – “Schegge” [Traccia per Traccia] - In Schegge, Giorgio Poi esplora la fragilità del quotidiano con lirismo e precisione. Un album intimo, ironico e malinconico, in cui ogni frammento diventa poesia. Un mosaico emotivo che non cerca cla ... 🔗newsic.it

Giorgio Poi – Schegge - Cosa accade dopo un’esplosione? Schegge, scintille, pezzi sparsi che cercano un senso nel caos. L’energia si disperde, le particelle si separano. Dal disordine prende vita nuova materia. Come ci inseg ... 🔗impattosonoro.it