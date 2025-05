Giorgio Poi avere trent’anni e imparare a stare al mondo

avere trent’anni, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025Il nuovo disco di Giorgio Poi si intitola Schegge, come quelle che schizzano via quando c’è una deflagrazione. Ci incontriamo in una piazzetta soleggiata di Roma Nord in un giorno che per qualche ragione sembra di festa, come accade di tanto in tanto solo in questa città. Qui è dove ha fatto ritorno dopo diciassette anni di lontananza, proprio per via di una deflagrazione nella sua vita. «Sono tornato a vivere Roma in seguito alla fine di una relazione che durava da dieci anni. Dopo pochi mesi è morto mio padre, all’improvviso. Due punti cardine della mia vita sono venuti meno nell’arco di poco tempo, non vorrei battere troppo su questo, però inevitabilmente è stato significativo nella creazione di questo disco». 🔗 Gqitalia.it - Giorgio Poi, avere trent’anni e imparare a stare al mondo Nuova puntata di, una rubrica sui dilemmi dei Millennial e sui giovani adulti del 2025Il nuovo disco diPoi si intitola Schegge, come quelle che schizzano via quando c’è una deflagrazione. Ci incontriamo in una piazzetta soleggiata di Roma Nord in un giorno che per qualche ragione sembra di festa, come accade di tanto in tanto solo in questa città. Qui è dove ha fatto ritorno dopo diciassette anni di lontananza, proprio per via di una deflagrazione nella sua vita. «Sono tornato a vivere Roma in seguito alla fine di una relazione che durava da dieci anni. Dopo pochi mesi è morto mio padre, all’improvviso. Due punti cardine della mia vita sono venuti meno nell’arco di poco tempo, non vorrei battere troppo su questo, però inevitabilmente è stato significativo nella creazione di questo disco». 🔗 Gqitalia.it

Se ne parla anche su altri siti

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

Cosenza. Morto il figlio di Mario Occhiuto: perdere un figlio a trent’anni un dolore immenso - Francesco Occhiuto, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, è deceduto nella notte. Il giovane, 30 anni, dottorando in Psicologia, era stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Annunziata” in condizioni disperate dopo una caduta dall’ottavo piano dell’abitazione di famiglia in viale Mancini, nel centro di Cosenza. 🔗laprimapagina.it

Finge di avere la residenza in Italia da 10 anni per il reddito di cittadinanza: assolta - Finge di essere residente in Italia da almeno 10 anni per ottenere il reddito di cittadinanza ma viene assolta perché il requisito è stato dichiarato incostituzionale e, di conseguenza, la sua violazione non è più reato. Una donna 32enne di origini rumene, residente a Cattolica Eraclea, se la... 🔗agrigentonotizie.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Giorgio Poi nel suo nuovo disco, Schegge, ci racconta come ha imparato a stare al mondo; Addio a Giorgio Pini, canoista di valore, anestesista da trent’anni costretto in un letto da un incidente stradale; Giorgio Gajer, 30 anni nel Soccorso alpino: «Ricordi belli ma ho anche perso dei colleghi»; Bernardo Giorgio Mattarella e Roberto Garofoli aprono ufficialmente “Un’emozione chiamata libro” 1995 - 2025: Trent’anni di emozioni a Ostuni. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Trent'anni fa la morte di Andrea Fortunato, il ragazzo che correva veloce e che ha vissuto veloce - Il 25 aprile, da trent'anni a questa parte, per la famiglia bianconera è la giornata del ricordo. (Juventus.com) A trent'anni dalla sua scomparsa la Juventus ricorda Andrea Fortunato ... 🔗informazione.it