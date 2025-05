Giorgia Meloni | Sono stata oggetto di attacchi sessisti nell' indifferenza dei paladini dei diritti delle donne Trump? Leali non subalterni

Sono cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra (Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche. Sono abituata al. 🔗 Leggo.it - Giorgia Meloni: «Sono stata oggetto di attacchi sessisti nell'indifferenza dei paladini dei diritti delle donne. Trump? Leali, non subalterni» cresciuta in un quartiere storicamente di sinistra (Garbatella a Roma, ndr) e ho iniziato la mia militanza politica a scuola, in infuocate assemblee studentesche.abituata al. 🔗 Leggo.it

"Ventotene? Sono stata insultata": Giorgia Meloni mette a tacere la sinistra con tre parole - "Sostegno all'Ucraina e agli sforzi Usa per la pace": è questa la posizione portata dall'Italia al tavolo del Consiglio Ue. Lo ha chiarito Giorgia Meloni incontrando la stampa al termi9ne della seduta odierna. La presidente del consiglio guarda ancora una volta con favore all'estensione a Kiev dell'articolo 5 del trattato Nato. Secondo la premier il documento finale "va nella giusta direzione" in tema di competitività e neutralità tecnologica. 🔗liberoquotidiano.it

“Mandare un bacio a Meloni? Sono coerente col mio percorso. Lo mando a te”: Giorgia glissa sulla domanda di Lucci sulla premier - “Mando un bacio a te, tiè”. In conferenza stampa a Sanremo Giorgia risponde così a Enrico Lucci che la invita a mandare un bacio a Giorgia Meloni. L’inviato di “Striscia la notizia” ricorda quando la cantante pubblicò sui social il meme: “Anche io sono Giorgia, ma non rompo i c… a nessuno” ironizzando sul discorso virale della premier (il tormentone “Io sono Giorgia”, ndr). L’artista, tra le favorite per la vittoria finale al Festival, replica: “Ripostai quel meme e pensavo che ne avremmo riso tutti, invece ho visto che non è stato accolto bene. 🔗ilfattoquotidiano.it

Cosa si sono detti Giorgia Meloni e Donald Trump: oggi JD Vance in Italia - Il vertice tra Giorgia Meloni e Donald Trump ha portato principalmente una soddisfazione diplomatica per la presidente del Consiglio: l'impegno del tycoon a venire in Italia, e forse anche a incontrare i vertici dell'Ue per trattare sui dazi. Oggi il vicepresidente Usa JD Vance è a Roma, e incontrerà Meloni con Tajani e Salvini.Continua a leggere 🔗fanpage.it

