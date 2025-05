Giorgia Meloni punta alla rielezione | Porterò a termine il programma del centrodestra

alla guida del Paese, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia un bilancio dell’attività svolta e guarda con determinazione agli obiettivi futuri. Tra le priorità: sostegno alle mamme lavoratrici, riforma del premierato e dialogo internazionale sui dazi, in particolare con il presidente statunitense Donald Trump.«Voglio realizzare per intero il programma del centrodestra – ha dichiarato – e potermi ripresentare agli elettori con la frase più semplice che esista: Ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto.»Lavoro, sicurezza e riforme: le priorità del governoMeloni ha sottolineato che il governo deve essere ricordato per aver aumentato l’occupazione, ridotto il precariato e potenziato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Dayitalianews.com - Giorgia Meloni punta alla rielezione: «Porterò a termine il programma del centrodestra» ABBONATI A DAYITALIANEWS Bilancio di due anni e mezzo di governo e nuove sfide all’orizzonteDopo oltre due anni e mezzoguida del Paese, la presidente del Consigliotraccia un bilancio dell’attività svolta e guarda con determinazione agli obiettivi futuri. Tra le priorità: sostegno alle mamme lavoratrici, riforma del premierato e dialogo internazionale sui dazi, in particolare con il presidente statunitense Donald Trump.«Voglio realizzare per intero ildel– ha dichiarato – e potermi ripresentare agli elettori con la frase più semplice che esista: Ve lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto.»Lavoro, sicurezza e riforme: le priorità del governoha sottolineato che il governo deve essere ricordato per aver aumentato l’occupazione, ridotto il precariato e potenziato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 🔗 Dayitalianews.com

Su altri siti se ne discute

Donald Trump punta su Giorgia Meloni in Europa - Il periodico statunitense “Foreign Policy” ritiene che Roma potrebbe giocare un ruolo chiave nel Vecchio Continente. In un’analisi dal titolo “L’Italia è il nuovo ponte di Trump in Europa – Giorgia Meloni vuole essere la leader di punta dell’Europa fra le due sponde dell’oceano”, la rivista ha ripercorso le recenti vicende politiche e provato ad […] The post Donald Trump punta su Giorgia Meloni in Europa appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Meloni punta alla rielezione nel 2027 e denuncia: "Ricevuti attacchi sessisti" - Sostenere le "mamme lavoratrici", andare avanti con la riforma del premierato e dialogare sui dazi con il presidente statunitense Donald Trump. Il governo guidato da Giorgia Meloni è ormai in carica da più di due anni e mezzo e la presidente del Consiglio tira le somme di quanto è stato finora... 🔗today.it

Re Carlo da Giorgia Meloni a Villa Pamphili, poi con Camilla visita a Senato e Camera FOTO - Terzo giorno di visita di Stato in Italia per i sovrani britannici che oggi hanno iniziato la giornata con l’incontro con la presidente del Consiglio che ha accolto il Re a Villa Pamphili. Carlo III si è recato poi con Mattarella nel complesso dell'ex Mattatoio. La giornata prosegue con un discorso alle Camere riunite a Montecitorio 🔗tg24.sky.it

Approfondimenti da altre fonti

Meloni punta alla rielezione nel 2027 e denuncia: Ricevuti attacchi sessisti; Congresso della Lega, Salvini rieletto segretario per acclamazione punta al Viminale; Congresso Lega, Salvini: Io al Viminale? Ne parlerò con Meloni. Lei: Condividiamo visione mondo; Dal taglio del cuneo alla natalità, due anni di Governo Meloni in dieci punti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Meloni punta alla rielezione nel 2027 e denuncia: "Ricevuti attacchi sessisti" - Sostenere le "mamme lavoratrici", andare avanti con la riforma del premierato e dialogare sui dazi con il presidente statunitense Donald Trump. Il governo guidato da Giorgia Meloni è ormai in carica d ... 🔗today.it

Meloni incontra Trump, dazi e non solo: quali sono gli obiettivi dell'Italia. Il NY Times: «L'incontro suscita più speranze che timori» - Dazi e Commercio, ma anche sicurezza europea, sostegno all'Ucraina, cooperazione transatlantica e non solo. Giorgia Meloni ieri, 16 aprile, ... 🔗msn.com

Meloni da Trump il 17 aprile: “Dazi sbagliati, 25 miliardi da Pnrr e fondi coesione per le imprese” - Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l’incontro ... essere definita d'intesa con la Commissione Europea". Meloni punta anche ad avviare “un forte negoziato con la ... 🔗repubblica.it