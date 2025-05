Giorgia al Concertone il pubblico canta a squarciagola La cura per me

Giorgia arriva ospite al Concertone del Primo Maggio a Roma e tutto il pubblico canta a squarciagola La cura per me L'articolo Giorgia al Concertone, il pubblico canta a squarciagola La cura per me proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Giorgia al Concertone, il pubblico canta a squarciagola La cura per me arriva ospite aldel Primo Maggio a Roma e tutto ilLaper me L'articoloal, ilLaper me proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Cosa riportano altre fonti

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L’evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche. 🔗.com

Domenica In Sanremo 2025: quando canta (ci sarà) Giorgia, a che ora - Domenica In Sanremo 2025: quando canta (ci sarà) Giorgia, a che ora Quando ci sarà (a che ora) canta Giorgia a Domenica In di Mara Venier in onda oggi, 16 febbraio, su Rai 1 nello speciale su Sanremo 2025? Molti fan del programma e del Festival se lo stanno chiedendo, e vogliono sapere quando canterà il proprio beniamino. La cantante, secondo la scaletta, si esibirà intorno alle ore… IN AGGIORNAMENTO… Oggi pomeriggio, oltre al vincitore del Festival di Sanremo 2025, Mara Venier ospiterà tutti gli altri cantanti in gara al Festival. 🔗tpi.it

Sanremo 2025, Carlo Conti dopo la finale: «Io normalizzatore? Sono fiero di essere normale. I fischi a Giorgia? La standing ovation del pubblico vale più della vittoria» - Dalla sala stampa dell'Ariston la conferenza di chiusura di Sanremo 2025 con Carlo Conti. Le dichiarazioni, la verità sulle polemiche e il record di ascolti 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Concertone, la grande maratona di musica. Lucio Corsi show, poi Achille Lauro, Elodie, Gabry Ponte - La cronaca finale del concertone, con Alessandra Sacchetta; Concertone del Primo maggio a Roma: il fascino di Achille Lauro, gran finale con Gabry Ponte; La voce di Giorgia trascina il pubblico, la piazza del Concertone si trasforma in karaoke; Concerto del Primo Maggio a Roma: BigMama su haters. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Concertone, l’energia melodica di Giorgia travolge tutti e la piazza diventa un karaoke - Giorgia trascina la piazza del Concertone del 1° maggio con “La cura per me”, brano portato per la prima volta al Festival di Sanremo di quest’anno, ma capace di coinvolgere il pubblico che canta con ... 🔗msn.com

Giorgia entusiasma à u Concertone del Primo Maggio: a risposta schiacciante di u publicu - Giorgia ha incantato il pubblico del Concertone con la sua voce straordinaria, eseguendo alcuni dei suoi pezzi più famosi: una performance che ha fatto esplodere l'entusiasmo tra i presenti. 🔗notizie.it

Concertone, le pagelle: Giorgia (10) fa venire giù tutto, Lucio Corsi rock poetico (9), Elodie (6) con basi preregistrate - Saranno più di gli 40 artisti che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per la maratona di circa 10 ore dal palco di Piazza San Giovanni, in diretta su Rai3 (e in simulcast su ... 🔗leggo.it