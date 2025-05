Giordano in Jazz 2025 | sette serate di stelle tra le navate del centro storico

2025 di Giordano in Jazz, in una veste inedita e suggestiva che ha trasformato le antiche chiese del centro storico di Foggia in palcoscenici d’eccezione. sette concerti per sette artisti di fama mondiale, ognuno accolto da un pubblico partecipe e. 🔗 Foggiatoday.it - Giordano in Jazz 2025: sette serate di stelle tra le navate del centro storico Si è chiusa mercoledì 30 aprile l’edizionediin, in una veste inedita e suggestiva che ha trasformato le antiche chiese deldi Foggia in palcoscenici d’eccezione.concerti perartisti di fama mondiale, ognuno accolto da un pubblico partecipe e. 🔗 Foggiatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Illichiana 2025, torna il salotto della cultura piacentina con Toni Capuozzo e Mario Giordano - Torna il ciclo di conferenze che porterà a Castell'Arquato un vero concentrato di cultura e nomi di grande importanza come Toni Capuozzo e Mario Giordano 🔗ilgiornale.it

Taekwondo, Dutch Open 2025: brilla l’Italia con sette podi, trionfo di Simone Alessio - Si è aperto oggi il Dutch Open 2025 di taekwondo, uno degli eventi di maggior prestigio del circuito G2 e di scena presso l’Indoor Sportcentrum di Eindhoven, nei Paesi Bassi. La Nazionale italiana ha raccolto degli ottimi risultati in questa prima giornata, conquistando ben sette podi e confermando il proprio valore sulla scena internazionale. Brilla la stella di Simone Alessio, che si è confermato protagonista nella sua nuova categoria di peso, centrando il successo nei -87 kg. 🔗sportface.it

Pechino Express 2025: su Sky e NOW la sesta tappa con la temuta prova dei Sette Mostri - La prossima tappa del viaggio tanto sorprendente quanto estenuante “fino al tetto del mondo” di Pechino Express, attesa per giovedì 10 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, potrebbe sconvolgere definitivamente gli equilibri delle coppie in gara. Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, capitanato da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato speciale Fru, rimane nel nord della Thailandia con una tappa di 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino al traguardo di puntata fissato nella cittadina di Tha Ton. 🔗digital-news.it

Ne parlano su altre fonti

Giordano in Jazz 2025: sette serate di stelle tra le navate del centro storico; GIORDANO IN JAZZ 2025 – Pianoforti nelle Chiese del Centro Storico; Torna Giordano in Jazz con “Pianoforti nelle Chiese del Centro Storico”: un percorso tra Jazz, Spiritualità e Bellezza a Foggia. Dal 12 al 30 aprile 7 concerti con ingresso gratuito e un progetto di valorizzazione che riparte dal Teatro Umberto Giordano; Al Giordano di Foggia la 55esima stagione degli Amici della Musica. In cartellone 18 appuntamenti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Foggia celebra il successo del teatro e del jazz: stagione da incorniciare al Giordano - Il Teatro Umberto Giordano chiude una stagione teatrale da record, mentre il "Giordano in Jazz" conquista il centro storico con un’edizione rinnovata. L’assessora Amatore: "Un'esplosione di presenze, ... 🔗foggiatoday.it

FOGGIA Parte il Festival “Giordano jazz”: ottima la prima - Statoquotidiano.it, 13 aprile 2025. Foggia – È partito alla grande ieri sera il festival ‘Giordano Jazz 2025’ – Edizione primaverile, con il concerto del quotatissimo musicista Danny ... 🔗statoquotidiano.it

Pianoforti nelle Chiese del Centro Storico: il ritorno del Giordano in Jazz - Dal 12 al 30 aprile ritorna Giordano in Jazz (edizione primavera) e Foggia si trasforma in un palcoscenico unico per il jazz con la rassegna “Pianoforti nelle Chiese del Centro Storico”. Sette ... 🔗foggiacittaaperta.it