Giochi matematici del Mediterraneo all' università si sfidano 900 studenti di tutto il mondo

Giochi matematici del Mediterraneo domenica 18 maggio 2025: sarà l'università di Palermo ad accogliere, nell'edificio 19 di viale delle Scienze) la sfida, organizzata dall’Accademia italiana per la promozione della matematica "Alfredo. 🔗 Palermotoday.it - Giochi matematici del Mediterraneo, all'università si sfidano 900 studenti di tutto il mondo Palermo ospita la finale nazionale della XV edizione deideldomenica 18 maggio 2025: sarà l'di Palermo ad accogliere, nell'edificio 19 di viale delle Scienze) la sfida, organizzata dall’Accademia italiana per la promozione della matematica "Alfredo. 🔗 Palermotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Giochi Matematici del Mediterraneo 2025, 15 alunni della provincia di Frosinone in finale: tutti i nomi - Saranno 15 gli alunni, tra elementari, medie e superiori, della provincia di Frosinone che parteciperanno alle finali dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2025. Fase finale che si terrà il prossimo 18 maggio a Palermo. I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a... 🔗frosinonetoday.it

Giochi matematici del Mediterraneo, gli studenti dell'istituto Dante-Galliani di San Giovanni Rotondo brillano a Barletta - Gli studenti dell’istituto comprensivo Dante-Galliani di San Giovanni Rotondo brillano alla Finale d’Area dei Giochi del Mediterraneo 2025, giunta alla XV edizione, ospitata il 7 marzo dall’istituto comprensivo ‘De Nittis-D’Azeglio’ di Barletta. La manifestazione, promossa e organizzata... 🔗foggiatoday.it

Monreale, studenti della Veneziano Novelli brillano ai Giochi Matematici del Mediterraneo - Monreale – Alla finale di area dei Giochi Matematici del Mediterraneo un ottimo piazzamento per gli alunni della Veneziano-Novelli. Lo scorso 7 marzo, all’istituto Sauro Franchetti di Palermo, gli studenti Gabriele Bucceri, Giulia Valerio e Samuele Di Girolamo, per le quarte della primaria; Karola Blando, Leonardo Tumminello, Michele Sardisco e Flavio Francesco Curcio, per le […] 🔗monrealelive.it

Approfondimenti da altre fonti

Giochi matematici del Mediterraneo, all'università si sfidano 900 studenti di tutto il mondo; Giochi Matematici del Mediterraneo, ecco i risultati della Veneziano-Novelli e chi andrà alla finale nazionale; Cinisi, due giovani dell’istituto comprensivo alla finale nazionale dei Giochi Matematici del Mediterraneo; Sei studenti di Olbia in finale nazionale ai Giochi Matematici del Mediterraneo. 🔗Ne parlano su altre fonti