Ginnastica ritmica | le Farfalle Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup Podi di specialità ora la Cross Battle

alla European Cup di Ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan), infatti, le Farfalle si sono prontamente distinte, eseguendo due esercizi di notevole caratura tecnica dopo che nel fine settimana di Pasqua avevano faticato in occasione dell'appuntamento di Coppa del Mondo disputato proprio a queste latitudini.Chiara Badii, Laura Golfarelli, Alexandra Nanclerio, Serena Ottaviani, Giulia Segatori e Sofia Sicignano hanno chiuso il turno preliminare al comando con il punteggio complessivo di 48.900, precedendo Estonia (45.400), Ucraina (45.200), Bulgaria (45.040), Azerbaijan (44.450) e Georgia (36.350), mentre erano assente altre realtà di rango del panorama continentale come Spagna e Israele, che ritroveremo protagoniste tra un mese agli Europei di Tallinn.

Nuovo scandalo travolge la ginnastica ritmica: «Sofia Raffaeli e le Farfalle costrette a svestirsi dopo un errore» - Nuove, gravi ombre si stagliano sulla ginnastica ritmica italiana. Dopo gli ultimi sviluppi riguardanti Emanuela Maccarani, l’allenatrice delle Farfalle licenziata mercoledì da Andrea Facci, presidente della Federginnastica, altri dettagli stanno venendo a galla. Il Tribunale di Monza ha richiesto per Maccarani l’imputazione coatta per maltrattamenti. Tra gli atti del processo sono presenti anche delle intercettazioni che accusano in modo diretto Julieta Cantaluppi, ex allenatrice della Società Ginnastica Fabriano e, a più riprese, tecnica della Nazionale juniores. 🔗metropolitanmagazine.it

Ginnastica ritmica, rinviato il debutto delle Farfalle. Sofia Raffaeli convocata per la Coppa del Mondo - Le Farfalle non faranno il proprio debutto stagionale nel weekend del 4-6 aprile, quando a Sòfia (Bulgaria) andrà in scena la prima tappa della Coppa del Mondo. Dopo il sollevamento di Emanuela Maccarani dal ruolo di DT della Nazionale, ieri pomeriggio si è svolta una simulazione di gara presso l’Accademia di Desio e le tecniche preposte hanno deciso di rimandare l’esordio del gruppo guidato dalla nuova capitana Martina Centofanti. 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, CdM: Raffaeli seconda a metà gara nell’all-around a Baku. Farfalle al 6° posto ai cinque nastri - Buon inizio per Sofia Raffaeli nella prima giornata di qualificazioni della seconda tappa di Coppa del Mondo di ginnastica ritmica a Baku. L’olimpionica marchigiana ha chiuso al secondo posto nell’All-around individuale azero con il totale di 57.350 punti, dietro soltanto dalla bulgara Stiliana Nikolova, in testa alla classifica provvisoria dopo due attrezzi, con 58.600 (CE 29.700 – PA 28.900). Al terzo posto si è posizionata l’ucraina Taisiia Onofriichuk che con 55. 🔗sportface.it

Ginnastica ritmica: le Farfalle, Raffaeli e Dragas brillano alla European Cup. Podi di specialità, ora la Cross Battle - L'Italia si prende la copertina alla European Cup di ginnastica ritmica, competizione giunta alla sua seconda edizione e che adotta un format innovativo. 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli e le Farfalle tornano in scena alla European Cup - Sofia Raffaeli, Tara Dragas e le Farfalle si rimetteranno in gioco dopo aver saltato l'ultima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, andata in ... 🔗oasport.it

Ginnastica ritmica, disastro Farfalle in Coppa del Mondo a Baku: solo seste. Riscatto Sofia Raffaeli: seconda - Ginnastica ritmica, disastro Farfalle al debutto in Coppa del Mondo a Baku (senza le big): riscatto, invece, per Sofia Raffaeli che è seconda a metà gara. 🔗sport.virgilio.it