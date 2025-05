Ginnastica ritmica European Cup Baku | Farfalle prime nell’all-around Raffaeli trionfa nella palla

Chiara Badii, Sofia Sicignano (Raffaello Motto), Laura Golfarelli (Eurogymnica Torino), Alexandra Naclerio, Serena Ottaviani e Giulia Segatori (Aeronautica Militare) sono le protagoniste dell'European Cup. Alla Milli Gimnastika Arenasi di Baku va in scena la seconda uscita stagionale. La squadra azzurra ottiene il primo posto nei 5 nastri, trionfando anche nell'all-around, chiuso con 48.900. Le Farfalle precedono così l'Estonia con 45.400 e l'Ucraina a quota 42.500. La classifica generale sorride alle italiane grazie al bronzo ottenuto nel misto – che prevedeva l'utilizzo di tre palle e due cerchi – che è valso ventiquattro punti. Nell'individuale, Tara Dragas chiude il torneo di ammissione in seconda posizione con 110.

