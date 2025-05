Ilnapolista.it - Gimenez ossessionato dalle statistiche: «Ho fatto un corso di lettura, ogni tre mesi elaboro un resoconto generale»

L’attaccante messicano del Milan Santiagoha raccontato a Sport Illustrated Mexico l’importanza che dà alle, tanto da assumere un video-analista personale per studiare le sue azioni in partita.: «Houndidelletreun»«Mi piace molto la personalità di Ibrahimovic, la sicurezza che ha quando parla di se stesso, quando parla di ciò che accadrà. Lui non ha paura di ciò che dicono gli altri, dice solo quello che sente e, cosa più importante: ciò che dice, lo fa».«Molte volte, arriviamo ad allenarci e facciamo tutto automaticamente. E a me non piace questo. Mi piace arrivare all’allenamento ed essere concentrato e consapevole nel lavorare su ciò in cui ho fallito. Uso molto l’applicazione per le video-analisi, per il rendimento. 🔗 Ilnapolista.it