Gilmour | Scudetto? Vi dico quando c’è stata la svolta Conte vuole sempre una cosa poi il messaggio da brividi ai tifosi!

Gilmour fa parlare di sé anche fuori dal rettangolo verde. Il calciatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti. La stagione del Napoli è stata fin qui impressionante. Tutti i giocatori presenti in rosa hanno contribuito a renderla tale, anche chi come Billy Gilmour ha avuto meno spazio a disposizione. L'ex Brighton, però, è sempre apparso in forma quando è sceso in campo, aiutando la squadra e mettendo in "difficoltà" Antonio Conte al momento delle scelte. Lo stesso calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti nelle ultime ore.Gilmour: "I tifosi ci danno sempre il 100%. Sono pazzi del Napoli"Billy Gilmour, centrocampista di proprietà del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lega Serie A. Il giocatore azzurro ha toccato alcuni temi chiave.

Mauro: "Napoli imbattibile se gioca come contro l'Inter! Scudetto? Vi dico già chi sarà decisivo" - Ecco un estratto delle parole di Mauro sul Napoli e lo scudetto: Cosa è cambiato dopo Napoli-Inter? «C’è una certezza in più: Conte si può fidare di Gilmour e di Billing. E pure Okafor ... 🔗msn.com