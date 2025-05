Gilmour | Il nostro punto di svolta? La vittoria contro l’Atalanta in rimonta

Gilmour ha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A del suo primo anno al Napoli.Gilmour: «Il nostro punto di svolta è stato la vittoria contro l’Atalanta in rimonta»«La cosa che preferisco nel vivere a Napoli è sicuramente il meteo. Vedo molto sole, il tempo è bello e la città è molto affollata».Ha aggiunto:«Sto facendo del mio meglio per imparare l’italiano per parlare e capire meglio. Mi hanno detto di non ascoltare le canzoni se voglio imparare bene l’italiano; ho ascoltato un paio di canzoni in napoletano. Posso imparare anche il napoletano». «Le mie aspettative venendo qui erano di provare qualcosa di nuovo. Certo, la Premier è un campionato fantastico, ma volevo provare a giocare all’estero. Quindi volevo venire qui e dare tutto me stesso. La Serie A è un campionato molto tattico, penso che finché non ci giochi, non potrai capire quanto sia difficile. 🔗 Ilnapolista.it - Gilmour: «Il nostro punto di svolta? La vittoria contro l’Atalanta in rimonta» Billyha parlato ai canali ufficiali della Lega Serie A del suo primo anno al Napoli.: «Ildiè stato lain»«La cosa che preferisco nel vivere a Napoli è sicuramente il meteo. Vedo molto sole, il tempo è bello e la città è molto affollata».Ha aggiunto:«Sto facendo del mio meglio per imparare l’italiano per parlare e capire meglio. Mi hanno detto di non ascoltare le canzoni se voglio imparare bene l’italiano; ho ascoltato un paio di canzoni in napoletano. Posso imparare anche il napoletano». «Le mie aspettative venendo qui erano di provare qualcosa di nuovo. Certo, la Premier è un campionato fantastico, ma volevo provare a giocare all’estero. Quindi volevo venire qui e dare tutto me stesso. La Serie A è un campionato molto tattico, penso che finché non ci giochi, non potrai capire quanto sia difficile. 🔗 Ilnapolista.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Omc, la presidente Zarri: "Ravenna punto di svolta per il mondo energetico del Mediterraneo" - Va avanti l'Omc Med Energy 2025 negli spazi del Pala De Andrè di Ravenna, in vista della mattinata conclusiva di giovedì dedicata al tema dei porti nella transizione energetica, inedito nella storia della manifestazione quanto strategico. I porti visti non più come semplici infrastrutture... 🔗ravennatoday.it

“Il lavoro nei ristoranti deve diventare il nostro hobby, non il modo in cui ci manteniamo”. La svolta di René Redzepi: il Noma 3.0 sarà solo un pop up - «Il lavoro nei ristoranti deve diventare il nostro hobby, il modo in cui ci divertiamo e non quello in cui ci manteniamo» dice René Redzepi nel raccontare il Noma 3.0: non pi ristorante tradizionale, ma un pop up aperto al massimo tre mesi l'anno (formula già sperimentata all'estero), come un laboratorio dove testare le idee. Punto e a capo, quindi: il Noma sarà una sorta di centro di innovazione gastronomica in cui il ristorante è uno degli elementi, insieme ad altri: non solo alimenti, ma anche media, pubblicazioni, documentari. 🔗gamberorosso.it

Niente svolta dalla ThuLa. Attacco troppo isolato. Dumfries: "Un punto è ok» - Lo si era detto: torna la “ThuLa“. Era uno dei titoli che la vigilia di Napoli-Inter forniva. Thuram che si riprende dai guai a una caviglia in tempo per giocare la sfida scudetto, Lautaro che chiude una settimana complicata, per un “affaire bestemmia“ ancora in corso di svolgimento, ritrovando la sua spalla più gradita. Gli accade nella gara in cui di fronte c’è Lukaku, amico di un tempo. Sul caso dell’espressione blasfema torna Marotta nel prepartita: "Siamo in una situazione stucchevole: sembra che Lautaro abbia commesso chissà quale crimine. 🔗sport.quotidiano.net

Su questo argomento da altre fonti

I Pink Floyd rivivono con i Big One: il 24 gennaio sul palco di Trento. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Napoli: per Gilmour si aspetta solo O'Riley al Brighton. A che punto siamo - E' praticamente fatta per Billy Gilmour al Napoli. Il talento scozzese è pronto per mettersi agli ordini di Antonio Conte, con gli azzurri che hanno trovato un'intesa di massima per l'acquisto ... 🔗msn.com

"Sei il nostro William Wallace", la reazione di Gilmour alla battuta del tifoso del Napoli - Arrivato al Napoli dal Brighton nell'ultimo giorno del mercato estivo, dopo una serie di tira e molla, Billy Gilmour è stato ... "Billy, sei il nostro William Wallace!". La reazione del ... 🔗msn.com