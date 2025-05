Gigi Riva presenta il suo ultimo libro | Bergamo mon amour Un’eterna passione a fumetti

Gigi Riva che presenterà – con Nives Manara, fumettista e Manlio Truscia, fumettista – nella sala lettura della Fiera dei Librai di Bergamo l’ultima sua opera: “Bergamo mon amour. Un’eterna passione a fumetti”.Bergamo, mon amour” è un fumetto. È la storia di una giovane bergamasca, Adriana, che a metà Anni Sessanta viene mandata a Parigi a perfezionare il francese dalla ditta per cui lavora e che ha clienti in Francia. A Parigi incontra Sasha, un ufficiale dell’esercito jugoslavo mandato a un corso di perfezionamento della scuola di guerra. Si incontrano, si innamorano, consumano una storia di grande passione. Sono entrambi sposati e con figli. Quando si separano per tornare dai rispettivi coniugi, lei le lascia un biglietto con scritto solo un indirizzo “Bergamo, via Donizetti 21”. 🔗 Bergamonews.it - Gigi Riva presenta il suo ultimo libro: “Bergamo mon amour. Un’eterna passione a fumetti” L’appuntamento è per sabato 3 maggio alle 16.30 conche presenterà – con Nives Manara,sta e Manlio Truscia,sta – nella sala lettura della Fiera dei Librai dil’ultima sua opera: “mon”., mon” è un fumetto. È la storia di una giovane bergamasca, Adriana, che a metà Anni Sessanta viene mandata a Parigi a perfezionare il francese dalla ditta per cui lavora e che ha clienti in Francia. A Parigi incontra Sasha, un ufficiale dell’esercito jugoslavo mandato a un corso di perfezionamento della scuola di guerra. Si incontrano, si innamorano, consumano una storia di grande. Sono entrambi sposati e con figli. Quando si separano per tornare dai rispettivi coniugi, lei le lascia un biglietto con scritto solo un indirizzo “, via Donizetti 21”. 🔗 Bergamonews.it

Approfondimenti da altre fonti

Lorenzo Dipas Presenta il Suo Nuovo Album “Art Café” - Disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records “Art Café”, nuovo album dell’artista abruzzese Lorenzo Dipas, “cantautore degli ultimi”. Le 11 tracce sono il racconto di un viaggio pittoresco di una notte di provincia che parte dall’Art Café. Un Viaggio Notturno all’Art Café Disponibile dal 21 marzo su tutte le piattaforme digitali per ALTI Records, “Art Café” è il nuovo album dell’artista abruzzese Lorenzo Dipas, noto come “cantautore degli ultimi”. 🔗spettacolo.periodicodaily.com

Natalina Odorico presenta il suo libro "La porta chiusa" - “Caterina ritorna, reduce del romanzo "Ho pensato al mare", a raccontarsi, per concedere una quadratura alla sua vita. I tasselli di questa storia chiedono d'essere incasellati ad uno ad uno, per dar voce e motivazione ai fatti accaduti, e comprendere infine quanto fosse importante il sentimento... 🔗udinetoday.it

"Ho paura del buio", Pia Truffelli presenta il suo libro ai "Mercoledì con i grilli per la testa" - Pia Truffelli, nata il 6 gennaio 2005 in India, adottata a 2 anni e 8 mesi, è arrivata nella nostra Piacenza e qui è cresciuta. Studi al Liceo Scientifico Sportivo, prima al Respighi, poi al San Benedetto, oggi studia all'Università Cattolica, facoltà di Economia e mercati finanziari con la... 🔗ilpiacenza.it

Approfondimenti da altre fonti

Gigi Riva presenta il suo ultimo libro: “Bergamo mon amour. Un’eterna passione a fumetti”; Festival Éntula > Il giornalista Paolo Piras presenta il suo libro VERTICAL. IL ROMANZO DI GIGI RIVA in prima nazionale a Fordongianus l'1 dicembre. Il 2 e il 3 sarà invece a Cagliari e Ploaghe; Gigi Riva, il Cagliari ricorda il suo Rombo di Tuono. Il figlio: «Anch’io ho vissuto il suo mito»; Leggiuno celebra Gigi Riva. I suoi gol più belli [VIDEO]. 🔗Ne parlano su altre fonti

Nicola Riva, 53 anni dopo papà Gigi: «Ci hanno pensato Pavoletti e Deiola» – FOTO - Riva, il figlio di Rombo di Tuono, ha celebrato la vittoria con parole cariche di orgoglio e passione: ecco il suo messaggio per i rossoblù Il successo del Cagliari sul campo dell’Hellas Verona ha las ... 🔗cagliarinews24.com

“Quando Gigi Riva tornerà”, l’Italia intera piange Rombo di Tuono - Vanno in fumo. Lo stesso fumo di pensieri che, in qualche par modo, Gigi Riva era. Un fumo di parole taciute. Un fumo di malinconia. E solo nel fumo delle sue sigarette, forse, trovava un po’ di ... 🔗vocidicitta.it

Gigi Riva. Ferrero ricorda: «Abbiamo avuto un infanzia simile, andavamo a Leggiuno assieme. Il primo incontro…» - Gigi Riva non smette di ricevere riconoscimenti e segni d’affetto ... L’ex centrocampista del Cagliari ha rilasciato delle dichiarazioni sul grande Rombo di Tuono, riporta VareseNoi. Le sue parole: ... 🔗cagliarinews24.com